Micaela Robson rewolucjonizuje podróże kosmiczne za pomocą cegieł bakteryjnych

Micaela Robson, pionierska absolwentka Wydziału Biologii Roślin i Mikrobiologii, rozpoczyna przełomowe badania, które mogą zmienić przyszłość podróży kosmicznych. Jako pracownik naukowy North Carolina Space Grant Robson stoi na czele projektu badającego wykorzystanie bakterii do budowy biologicznej infrastruktury w przestrzeni kosmicznej – co jest odważnym i ambitnym przedsięwzięciem.

Sednem badań Robsona jest wykorzystanie procesu zwanego mikrobiologicznie indukowanym wytrącaniem węglanów (MICP) do tworzenia materiałów budowlanych. Proces ten polega na wykorzystaniu mocy bakterii do wytworzenia substancji podobnej do wapienia, zwanej wytrącaniem węglanu wapnia. Dzięki zastosowaniu tej naturalnej substancji możliwe staje się sklejanie cząstek i wytwarzanie wytrzymałych „bio-cegieł”, które służą jako solidne powierzchnie do lądowania i konstrukcje budowlane w środowiskach pozaziemskich.

Tradycyjnie inżynierowie geotechnicy na Ziemi wykorzystują MICP do celów budowlanych. Robson dostrzegł jednak potencjał adaptacji tej techniki do zastosowań kosmicznych. Odkryła, że ​​hydroliza mocznika, proces metaboliczny powszechnie stosowany w MICP, może zostać wzmocniony przez pewne bakterie obecne w uprawach pszenicy. Bakterie te mają niezwykłą zdolność pochłaniania amoniaku, ważnego produktu ubocznego procesu hydrolizy mocznika, dzięki czemu jego użycie w przestrzeni kosmicznej jest bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone.

Wprowadzając te bakterie zużywające amoniak do procesu MICP w misjach kosmicznych, Robson zamierza osiągnąć dwa główne cele. Po pierwsze, stara się wyeliminować uwalnianie toksycznego amoniaku, który byłby niebezpieczny dla astronautów. Po drugie, ma nadzieję zoptymalizować system, tak aby trzeba było dodawać mniej mocznika, dzięki czemu proces byłby bardziej wydajny i opłacalny.

Potencjalne implikacje badań Robsona wykraczają daleko poza tworzenie solidnych konstrukcji w przestrzeni kosmicznej. To innowacyjne podejście rozwiązuje również dwa krytyczne problemy: gospodarkę odpadami i produkcję żywności. Mocznik, składnik odpadów ludzkich, może zostać wykorzystany jako cenny surowiec do odżywiania roślin. Dzięki obiegowi azotu biocegły wytwarzane przez bakterie mogą pomóc w uprawie roślin przy ograniczonych zasobach, zapewniając pożywienie dla przyszłej eksploracji kosmosu, a potencjalnie nawet podtrzymując życie ludzkie.

Projekt Robsona zatytułowany „Biomateriały do ​​misji kosmicznych — ocena obiegu azotu w wytrącaniu węglanów indukowanych mikrobiologicznie w symulatorze gleby księżycowej” rozpoczął się w czerwcu pod auspicjami grantu kosmicznego NC. Jej badania dają obiecujące wyniki torują drogę na przyszłość, w której bioinfrastruktura i zrównoważone wykorzystanie zasobów odgrywają kluczową rolę w podróżach kosmicznych.

FAQ:

P: Co to jest wytrącanie węglanów indukowane mikrobiologicznie (MICP)?

Odp.: MICP to proces, podczas którego bakterie wytwarzają substancję przypominającą wapień, zwaną wytrącaniem węglanu wapnia, którą można wykorzystać do wytworzenia wytrzymałych materiałów.

P: W jaki sposób bakterie przyczyniają się do podróży kosmicznych?

Odp.: Bakterie można wykorzystać do produkcji biocegieł, które służą jako materiały budowlane infrastruktury w środowiskach kosmicznych.

P: Co to jest hydroliza mocznika?

Odp.: Hydroliza mocznika to proces metaboliczny, podczas którego bakterie rozkładają mocznik na amoniak i węglan.

P: W jaki sposób badania Micaeli Robson odnoszą się do odpadów i produkcji żywności w kosmosie?

O: Wykorzystując bakterie do zużywania amoniaku i ponownego wykorzystania mocznika, badania Robsona umożliwiają stworzenie systemu obiegu azotu, który maksymalizuje wykorzystanie zasobów w przestrzeni kosmicznej, w tym wykorzystanie odpadów ludzkich do wzrostu roślin.