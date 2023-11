Badanie roli pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komunikacji neuronowej i odkrywaniu leków

By

Neurobiolog dr Federico Dajas-Bailador, kierownik Laboratorium Biologicznego Axon na Uniwersytecie w Nottingham w Wielkiej Brytanii, stoi na czele badań nad biologią aksonów i jej implikacjami dla odkrywania leków. W niedawnym wywiadzie dr Dajas-Bailador podzielił się swoją wiedzą na temat roli małych niekodujących RNA (sncRNA) w biologii aksonów i potencjalnego wpływu na nasze zrozumienie zaburzeń neurologicznych.

Biologia aksonów, która koncentruje się na rozwoju i utrzymaniu połączeń neuronowych, odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu układu nerwowego i zwyrodnienia związanego z wiekiem. Badania dr Dajas-Bailador skupiają się szczególnie na roli sncRNA, takich jak mikroRNA, w regulacji lokalnej syntezy białek w aksonach. Te sncRNA odgrywają istotną rolę w przestrzenno-czasowej kontroli ekspresji genów, szczególnie w odległych obszarach, takich jak zakończenia aksonów.

Jednym z istotnych wyzwań w biologii aksonów jest przeszkoda logistyczna, jaką stwarza znaczna długość aksonów. Białka muszą ulegać ekspresji na zakończeniach aksonów, z dala od ciała komórki, co wymaga regulacji translacji i zdecentralizowanej ekspresji genów. W tym miejscu do gry wchodzą sncRNA, regulujące ekspresję genów w aksonach i wpływające na ogólną funkcję neuronów.

Współpraca była siłą napędową badań dr Dajas-Bailador. Współpraca z ośrodkami zajmującymi się badaniami nad bólem i chorobami neuronów ruchowych pozwoliła laboratorium wykorzystać swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju RNA i neuronów w celu zajęcia się tymi specyficznymi schorzeniami.

Implikacje badań dr Dajasa-Bailadora w zakresie biologii aksonów i sncRNA wykraczają poza neuronaukę i neurologię. Zrozumienie złożoności neuronów i roli aksonów w ich funkcjonowaniu otwiera potencjalne możliwości odkrywania leków. Koncentrując się na regulacji transkryptomiki w obrębie aksonów, badacze mogą wpływać na funkcjonowanie całego neuronu, co prowadzi do transformacyjnych podejść do leczenia.

Jeśli chodzi o integrację nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, dr Dajas-Bailador dostrzega ich potencjał i postrzega je jako cenne narzędzia do obsługi i przetwarzania dużych zbiorów danych w dziedzinie neurologii. Chociaż sztuczna inteligencja nie została jeszcze w pełni zintegrowana z jego własnymi badaniami, uznaje jej znaczenie w wydajnej eksploracji danych i wypełnianiu luki między wiedzą bioinformatyczną a zrozumieniem biologii.

Patrząc w przyszłość, laboratorium dr Dajas-Bailador jest podekscytowany badaniem roli pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komunikacji neuronalnej. Pęcherzyki te, które przenoszą sncRNA i inne cząsteczki, zapewniają wyjątkową możliwość badania interakcji neuronów i modulowania ich środowiska. Zrozumienie tych ścieżek komunikacji może mieć znaczące implikacje dla schorzeń neurologicznych i odkrywania leków.

Aspirujący badacze i studenci zainteresowani neuronauką lub dziedzinami pokrewnymi powinni pielęgnować swoją pasję do wybranego przedmiotu i pozostać oddani nawet w okresach niepewności. Dr Dajas-Bailador podkreśla, że ​​wytrwałość jest kluczowa, a sukces w badaniach może być niezwykle satysfakcjonujący.

FAQ

P: Czym jest biologia aksonów?



Odp.: Biologia aksonów to badanie rozwoju neuronów, ich polaryzacji oraz ustanawiania i utrzymywania połączeń poprzez aksony. Odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu układu nerwowego i zwyrodnień związanych z wiekiem.

P: Czym są małe niekodujące RNA (sncRNA)?



Odp.: Małe niekodujące RNA, czyli sncRNA, to klasa cząsteczek RNA, które nie kodują białek, ale pełnią ważne funkcje regulacyjne w komórkach. Przykłady obejmują mikroRNA, które odgrywają rolę w regulacji ekspresji genów.

P: Jaka jest rola sncRNA w aksonach?



Odp.: SncRNA, w szczególności mikroRNA, regulują lokalną syntezę białek w aksonach, odgrywając kluczową rolę w przestrzenno-czasowej kontroli ekspresji genów. Umożliwiają ekspresję genów na zakończeniach aksonów, które są oddalone od ciała komórki neuronu.

P: W jaki sposób zrozumienie biologii aksonów może wpłynąć na odkrywanie leków?



O: Koncentrując się na regulacji transkryptomiki w aksonach, badacze mogą wpływać na funkcjonowanie całego neuronu. Oferuje to potencjalne możliwości odkrywania leków i transformacyjnych metod leczenia zaburzeń neurologicznych.

P: W jaki sposób można zintegrować sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe z badaniami z zakresu neuronauki?



Odp.: Sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe można wykorzystać do obsługi i przetwarzania dużych zbiorów danych w badaniach neurologicznych. Mogą pomóc w efektywnej eksploracji danych i wypełnić lukę między wiedzą bioinformatyczną a zrozumieniem biologii.

(Źródło: [Uniwersytet w Nottingham](https://www.nottingham.ac.uk/))