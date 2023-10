Nowe badanie sugeruje, że największa struktura uderzenia asteroidy znajduje się pod południową Nową Południową Walią

Naukowcy odkryli niedawno prawdopodobnie największą na Ziemi strukturę powstałą po uderzeniu asteroidy, zakopaną pod Basenem Murraya w południowej Nowej Południowej Walii w Australii. Choć nie zostało to jeszcze potwierdzone, średnicę tego podejrzanego krateru uderzeniowego szacuje się na około 520 km, co czyni go prawie trzy razy większym od struktury uderzeniowej Vredefort w Republice Południowej Afryki, która jest obecnie uważana za największą.

Naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii uważają, że struktura Deniliquin, jak ją nazwano, mogła powstać około 420 milionów lat temu w wyniku potężnego uderzenia asteroidy. Jeśli ich hipoteza okaże się prawdziwa, zapisze się na nowo w księgach rekordów, przewyższając nawet osławiony krater Chicxulub w Meksyku, znany z zakończenia panowania dinozaurów, który rozciąga się na około 150 km.

Zidentyfikowanie struktur uderzeniowych asteroid może być trudne, ponieważ często pozostają ukryte pod warstwami osadów lub są zasłonięte z powodu erozji. Jednak naukowcy odkryli niedawno nowe metody wykrywania tych struktur poprzez analizę wzorców magnetycznych. Na podstawie tych wzorów dostrzeżono strukturę Deniliquina, co stanowi mocny dowód na jej istnienie.

Co więcej, wiadomo, że uderzenia asteroid zbiegają się ze znaczącymi wydarzeniami masowego wymierania w historii, takimi jak to, które zgładziło dinozaury. To najnowsze odkrycie sugeruje, że Ziemia i inne planety w naszym Układzie Słonecznym były poddawane większej liczbie uderzeń aż do około 3.2 miliarda lat temu. Obecnie na Ziemi istnieje 38 potwierdzonych i 43 potencjalnych struktur uderzeniowych, od małych kraterów po duże zakopane struktury.

W miarę kontynuowania badań okaże się, czy struktura Deniliquin zostanie oficjalnie uznana za największą na Ziemi strukturę powstałą po uderzeniu asteroidy. Odkopywanie i badanie tego kolosalnego krateru może dostarczyć bezcennego wglądu w historię naszej planety oraz rolę wpływów kosmicznych w kształtowaniu jej ewolucji geologicznej i biologicznej.

