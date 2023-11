Dom pogrzebowy wyrzuca prochy w przestrzeń kosmiczną, dzięki czemu niebiańska pamięć staje się dostępna dla wszystkich

By

Dom pogrzebowy w Adelajdzie rewolucjonizuje sposób, w jaki pamiętamy naszych bliskich, oferując wyjątkową możliwość wysłania ich prochów w kosmos. W ramach bezprecedensowego rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym Alfred James Funeral Home nawiązał współpracę z nowozelandzką firmą Stardust Me, aby zapewnić tę niezwykłą usługę.

Zamiast ograniczać się do ziemskich miejsc spoczynku, gram popiołów zostanie teraz umieszczony w tytanowym pojemniku i wysłany na orbitę rakietą Space X Falcon 9 należącą do Elona Muska. Gdy rakieta będzie krążyć po orbicie przez niezwykłe dziesięć lat, pojemnik w końcu ponownie wejdzie w atmosferę, świecąc jak jasna gwiazda. To niebiańskie pożegnanie zapewnia miejsce wiecznego spoczynku, które kiedyś było dostępne tylko dla zamożnych i sławnych.

„Chcieliśmy na nowo zdefiniować śmierć jako nie tylko koniec, ale także celebrację żywych wspomnień, które są nam bliskie” – zauważył Stu Potter ze Stardust Me. Ta przełomowa koncepcja rzuca wyzwanie pojęciu ostateczności kojarzonej ze śmiercią, zapraszając nas do upamiętnienia naszych bliskich w naprawdę niezwykły sposób.

Aby uczynić to doświadczenie jeszcze bardziej osobistym, Stardust Me opracował dedykowaną aplikację, która pozwala członkom rodziny śledzić orbitę bliskiej osoby podczas niebiańskiej podróży. Za cenę nieco wyższą niż tradycyjny pochówek, nieco ponad 3000 dolarów, poszczególne osoby mogą teraz uczestniczyć w nieziemskich uroczystościach, które zapewniają głębokie poczucie połączenia ze wszechświatem.

Innowacyjność i dostępność tej usługi urzekły rodziny pragnące odkrywać niebiańskie wspomnienia. Tak naprawdę jedna rodzina z Adelajdy zdecydowała się już na wyrzucenie prochów swoich bliskich w ramach nadchodzącej misji zaplanowanej na marzec. Ich entuzjazm jest wyczuwalny, ponieważ otrzymali darmowy token od Stardust Me, co czyni to niebiańskie pożegnanie jeszcze bardziej wyjątkowym.

Dzięki tej przełomowej usłudze Alfred James Funeral Home i Stardust Me zmieniają sposób, w jaki postrzegamy i czcimy pamięć o naszych zmarłych bliskich. Łącząc naukę i emocje, otwierają niebiańską granicę, która oferuje świeże i inspirujące spojrzenie na podróż poza życie.

Najczęściej zadawane pytania:

P: Jak działa usługa przesyłania popiołu w przestrzeń kosmiczną?

Odp.: Prochy umieszcza się w tytanowym pojemniku i wysyła na orbitę za pomocą rakiety Space X Falcon 9 należącej do Elona Muska. Po dziesięciu latach orbitowania pojemnik ponownie wchodzi w atmosferę, płonąc jak gwiazda.

P: Czy członkowie rodziny mogą śledzić orbitę prochów swojej ukochanej osoby?

O: Tak, Stardust Me opracowało aplikację, która pozwala członkom rodziny śledzić orbitę prochów ukochanej osoby podczas niebiańskiej podróży.

P: Ile kosztuje usługa wysłania popiołu w przestrzeń kosmiczną?

Odpowiedź: Koszt tej usługi wynosi nieco ponad 3000 dolarów, co jest porównywalne z tradycyjnym pochówkiem.

P: Czy ta usługa jest dostępna tylko dla bogatych i sławnych?

O: Nie, ta usługa ma na celu udostępnienie niebiańskiej pamięci wszystkim osobom, zapewniając niezwykły i wieczny hołd ich bliskim.