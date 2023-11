Nowe spojrzenie na oddziaływania magnetyczne w materiałach kwantowych

Naukowcy z Klastra Doskonałości ct.qmat w Würzburgu-Dreźnie dokonali przełomowego odkrycia, które podważa naszą wiedzę na temat oddziaływań magnetycznych w materiałach kwantowych. Ostrożnie umieszczając pojedyncze atomy kobaltu na powierzchni miedzi i poddając je intensywnemu zewnętrznemu polu magnetycznemu, naukowcy zaobserwowali nieznane wcześniej zjawisko zwane efektem spinaronu.

Tradycyjnie uważano, że interakcję między kobaltem i miedzią można wytłumaczyć efektem Kondo, w którym różne orientacje magnetyczne atomu kobaltu i elektronów miedzi znoszą się wzajemnie. Jednak badania zespołu z Würzburga ujawniły inną historię. W wyniku swoich eksperymentów odkryli, że orientacja magnetyczna atomu kobaltu stale przełącza się między „rozpędzaniem” i „skręcaniem w dół”, wzbudzając elektrony miedzi i powodując w odpowiedzi ich oscylacje.

Aby zilustrować to zjawisko, profesor Matthias Bode, jeden z zaangażowanych badaczy, porównuje stan atomu kobaltu do wirującej piłki do rugby w zagłębieniu. Podobnie jak otaczające piłki są przemieszczane przez wirującą piłkę do rugby, elektrony miedzi oscylują i łączą się z atomem kobaltu. To dynamiczne połączenie zmieniającego się namagnesowania atomu kobaltu i związanych elektronów miedzi zespół nazwał efektem spinaronu.

Odkrycie efektu spinarona podważa długo utrzymywaną wiarę w uniwersalne zastosowanie efektu Kondo. Sugeruje to, że może istnieć alternatywne wyjaśnienie interakcji między atomami magnetycznymi i elektronami w materiałach kwantowych. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć implikacje tego odkrycia, otwiera ono ekscytujące możliwości w dziedzinie spintroniki.

Spintronika, dziedzina badająca manipulację spinem elektronów w celu tworzenia urządzeń elektronicznych, mogłaby w znacznym stopniu skorzystać na zrozumieniu efektu spinaronu. Należy jednak zauważyć, że obecne eksperymenty wymagają bardzo niskich temperatur, warunków bardzo wysokiej próżni i manipulacji pojedynczymi atomami, co czyni je niepraktycznymi w codziennych zastosowaniach.

Niemniej jednak te przełomowe badania stanowią znaczący postęp w rozumieniu momentów magnetycznych w materiałach kwantowych. Rodzi to również pytania o ważność wcześniejszych badań, które w rzeczywistości mogły opisywać efekt spinaronu, ale zostały zinterpretowane jako efekt Kondo. W miarę jak naukowcy w dalszym ciągu zagłębiają się w zawiłości fizyki kwantowej, staje się jasne, że nasza wiedza na temat oddziaływań magnetycznych jest daleka od pełnej.

FAQ

Na czym polega efekt spinaronu?

Efekt spinarona to zjawisko obserwowane w materiałach kwantowych, gdzie zmieniające się namagnesowanie atomu magnetycznego powoduje oscylację otaczających elektronów i wiązanie się z atomem.

Na czym polega efekt Kondo?

Efekt Kondo jest teoretycznym wyjaśnieniem interakcji pomiędzy atomami magnetycznymi i elektronami w materiałach kwantowych. Polega na anulowaniu różnych orientacji magnetycznych, co prowadzi do powstania „chmury Kondo”, w której elektrony są związane z atomem magnetycznym.

Jakie są potencjalne zastosowania efektu spinaronu?

Zrozumienie efektu spinarona może mieć konsekwencje dla dziedziny spintroniki, której celem jest opracowanie bardziej energooszczędnych urządzeń elektronicznych. Jednak praktyczne zastosowania są obecnie ograniczone ze względu na warunki eksperymentalne wymagane do obserwacji efektu spinaronu.

(Źródło: natura.com)