Wykorzystanie zegarów atomowych do wykrywania ciemnej materii

Naukowcy z Uniwersytetu w Sussex i Krajowego Laboratorium Fizycznego w Wielkiej Brytanii zaproponowali nowatorski sposób wykrywania pewnych cząstek o małej masie, które mogą być częścią nieuchwytnej ciemnej materii. Wiadomo, że ciemna materia, chociaż nie jest bezpośrednio obserwowana, ma wpływ na Wszechświat, którego nie można wyjaśnić za pomocą naszych obecnych modeli fizyki.

Naukowcy sugerują, że do wykrywania tych cząstek można wykorzystać zegary atomowe, znane z niespotykanej dotąd dokładności pomiaru czasu. Zegary atomowe mierzą drobne oscylacje atomów podczas przechodzenia między stanami energetycznymi. Zegary te mogą potencjalnie wykryć wszelkie zakłócenia spowodowane przez ultralekką cząstkę ciemnej materii oddziałującą ze zwykłymi cząsteczkami materii.

W pierwszym badaniu zaproponowano modele teoretyczne umożliwiające pomiar zmian w taktowaniu zegara atomowego. Aby zweryfikować swoje podejście, naukowcy dokonali następnie odczytów z istniejących zegarów atomowych. Następnym krokiem byłoby zorganizowanie eksperymentu, w którym można by porównać dwa zegary atomowe, z których jeden jest bardziej podatny na zmiany stałych podstawowych.

W tym konkretnym badaniu zbadano dwie podstawowe stałe: stałą drobnej struktury i stosunek masy elektronu do protonu. Obie te stałe mogą zostać zakłócone przez interakcje z pewnymi ultralekkimi cząstkami, takimi jak hipotetyczny aksjon, które teoretycznie są odpowiedzialne za działanie ciemnej materii. Mierząc wielkość tych zakłóceń, można potencjalnie wskazać obecność cząstek.

Zegary atomowe mają dalekosiężne zastosowania wykraczające poza pomiar czasu. Wykorzystano je do badania grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni, fizyki kwantowej oraz sposobów przesyłania i przechowywania informacji kwantowej. Teraz, dzięki możliwości wykorzystania zegarów atomowych jako detektorów ciemnej materii, instrumenty te mogą otworzyć nową dziedzinę badań.

Naukowcy podkreślają, że ich ustalenia nie opierają się na istniejących wcześniej teoriach, a opracowane przez nich modele charakteryzują się elastycznością, dzięki czemu można je zastosować do innych niewyjaśnionych zjawisk. Badanie, które opublikowano w New Journal of Physics, zapewnia obiecującą drogę obserwacji i zrozumienia enigmatycznej ciemnej materii.

Definicje:

– Zegary atomowe: przyrządy mierzące czas na podstawie oscylacji atomów podczas ich przemieszczania się między stanami energetycznymi, znane ze swojej wyjątkowej dokładności.

– Ciemna materia: tajemnicza forma materii, która nie emituje, nie absorbuje ani nie odbija światła, a której istnienie można wywnioskować z jej wpływu grawitacyjnego na materię widzialną.

– Stałe podstawowe: wartości opisujące prawa rządzące Wszechświatem, takie jak stała drobnej struktury i stosunek masy elektronu do protonu.

– Axion: hipotetyczna cząstka będąca potencjalnym kandydatem na ciemną materię.

Źródła:

– Uniwersytet w Sussex

– Państwowe Laboratorium Fizyczne

– Nowy Dziennik Fizyki