Zagrożenie wzrostem poziomu mórz: topniejąca czapa lodowa Grenlandii

Pod powierzchnią naszych malowniczych brytyjskich plaż kryje się bezpośrednie niebezpieczeństwo, które przykuło uwagę naukowców na całym świecie. Przyspieszający wzrost poziomu mórz w połączeniu ze skutkami coraz silniejszych sztormów zimowych stanowi poważne zagrożenie dla naszych nadmorskich krajobrazów. Ponieważ klimat Ziemi stale się ociepla, jednym z głównych winowajców tego niepokojącego zjawiska jest pokrywa lodowa Grenlandii.

Rozciągająca się na imponującą grubość 3 kilometrów (niecałe 2 mile) pokrywa lodowa Grenlandii kryje w swoich zamarzniętych głębinach potencjał podniesienia globalnego poziomu mórz o zdumiewające 7 metrów (23 stopy), jeśli całkowicie się stopi. W ostatnich latach nasiliła się pilna potrzeba zrozumienia punktu, z którego nie ma odwrotu, kiedy topnienie Grenlandii staje się nieodwracalne.

Dające do myślenia badanie opublikowane w cenionym czasopiśmie Nature rzuciło światło na ten kluczowy moment. Pokazuje, że próg nieodwracalnego topnienia mieści się w zakresie temperatur od 1.7 do 2.3 stopnia Celsjusza (3.1 do 4.1 stopnia Fahrenheita) powyżej poziomu przedindustrialnego. Niepokojący jest fakt, że już od kilku miesięcy w tym roku przekraczamy dolną granicę tego przedziału. Biorąc pod uwagę obecne prognozy wskazujące potencjalny wzrost temperatury na świecie o maksymalnie 3 stopnie Celsjusza (5.4 stopnia Fahrenheita) do końca tego stulecia, znajdujemy się niezwykle blisko tego punktu krytycznego.

Choć proces topnienia będzie postępował stopniowo, zapewniając społecznościom trochę czasu na przystosowanie się i przeniesienie w głąb lądu, w badaniu zarysowana jest iskierka nadziei. Jeśli uda nam się powstrzymać wzrost temperatury i sprowadzić ją z powrotem do poziomu 1.5 stopnia Celsjusza (2.7 stopnia Fahrenheita), proces topnienia w końcu ustanie. Naukowcy ostrzegają jednak, że nawet osiągnięcie tego celu nie uchroni nas przed konsekwencjami, przed którymi już stoimy. Zanim osiągniemy spadek temperatury o 1.5 stopnia Celsjusza, nasze wybrzeża będą już borykać się z poziomem morza o 2 do 3 metrów (6.5 do 9.8 stóp) wyższym niż obecnie.

Pilna potrzeba działania nigdy nie była bardziej wyraźna. W miarę jak nasilają się światowe wysiłki na rzecz zwalczania zmian klimatycznych, niezwykle istotne jest uznanie powagi sytuacji i podjęcie działań na rzecz łagodzenia jej skutków. Niezastosowanie się do tego na zawsze zmieni nasze nadmorskie krajobrazy, zanurzając cenne brzegi i klify pod nieubłaganymi falami wznoszącego się morza.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Jaka jest główna przyczyna wzrostu poziomu mórz?

Odpowiedź: Pokrywa lodowa Grenlandii, ze swoimi ogromnymi rozmiarami i potencjałem podniesienia poziomu morza o 7 metrów (23 stóp), jeśli całkowicie się stopi, jest jedną z głównych przyczyn obecnego wzrostu poziomu mórz.

P: Jaki jest próg temperatury nieodwracalnego stopienia pokrywy lodowej Grenlandii?

Odp.: Według badania opublikowanego w czasopiśmie Nature przewiduje się, że nieodwracalne topnienie pokrywy lodowej Grenlandii będzie miało miejsce w zakresie temperatur od 1.7 do 2.3 stopnia Celsjusza (3.1 do 4.1 stopnia Fahrenheita) powyżej poziomu przedindustrialnego.

P: Jak blisko jesteśmy punktu krytycznego nieodwracalnego topnienia?

A: W tym roku już od kilku miesięcy przekraczamy dolną granicę zakresu progów temperatur. Biorąc pod uwagę, że globalne prognozy temperatury sugerują wzrost do 3 stopni Celsjusza (5.4 stopnia Fahrenheita) do końca tego stulecia, znajdujemy się niebezpiecznie blisko punktu krytycznego.

P: Czy możemy zatrzymać proces topnienia, obniżając temperaturę do 1.5 stopnia Celsjusza (2.7 stopnia Fahrenheita)?

O: Chociaż osiągnięcie tego celu ostatecznie zapobiegłoby topnieniu, nie cofnęłoby konsekwencji, których już doświadczamy. Zanim temperatura spadnie do 1.5 stopnia Celsjusza, poziom mórz podniesie się już o 2 do 3 metrów (6.5 do 9.8 stopy) w porównaniu z obecnym poziomem.