Nowe spojrzenie na tajemnicze znikające gwiazdy

By

Zespół hiszpańskich astronomów z Centrum Astrobiologii (CAB) w Madrycie zajął się niedawno jednym z najbardziej zagadkowych zjawisk w obserwacji gwiazd — zniknięciem trzech jasnych gwiazd sfotografowanych na kalifornijskim niebie w 1952 roku, by zniknąć zaledwie kilka godzin później. Chociaż poprzednie próby wyjaśnienia tego osobliwego zjawiska nie przekonały społeczności naukowej, nowe badanie przedstawia nowy wgląd w tę tajemnicę.

Astronomowie proponują kilka wiarygodnych wyjaśnień zdarzenia „potrójnego przejściowego”, zawężając możliwości w drodze dokładnej analizy. Aby ostatecznie potwierdzić ich hipotezy, konieczne jest jednak uchwycenie podobnego zdarzenia za pomocą nowoczesnych teleskopów. Niestety nieuchwytny charakter tego zjawiska utrudnił na przestrzeni lat zebranie istotnych dowodów.

Jedna z intrygujących teorii wysunięta przez naukowców sugeruje udział soczewki grawitacyjnej. Spekulują, że przechodząca czarna dziura chwilowo zniekształciła obraz słabej gwiazdy, w wyniku czego przez krótki czas widoczne były trzy gwiazdy – co było kosmiczną iluzją. Jednakże to wyjaśnienie wiąże się z pewnymi komplikacjami, takimi jak wymóg istnienia znacznej populacji masywnych obiektów o właściwościach podobnych do soczewek, które mogłyby powodować podobne zdarzenia przejściowe.

Naukowcy rozważyli również możliwość, że początkowe obserwacje nie dotyczyły wcale gwiazd, ale inne ciała niebieskie. Według obliczeń te jasne plamy znajdowały się w odległości odpowiadającej sześciu jednostkom astronomicznym (AU) od Ziemi. Ta bliskość sugeruje, że mogły one pochodzić z obrzeży naszego Układu Słonecznego, być może z obiektów przemierzających Obłok Oorta.

Co ciekawe, inna wiarygodna relacja sugeruje, że anomalne obserwacje mogą w ogóle nie mieć charakteru astronomicznego. Pobliskie testy broni nuklearnej przeprowadzone w tym okresie w Nowym Meksyku mogły skazić klisze fotograficzne, prowadząc do iluzji zaginionych gwiazd.

Pomimo usilnych wysiłków zespołowi Solano nie udało się ostatecznie ustalić prawdziwej przyczyny tego zjawiska. Jak podsumowali, tylko czas i postęp technologii teleskopów umożliwią rozwikłanie tej 70-letniej zagadki. Do tego czasu tajemnica znikających gwiazd pozostaje owiana niepewnością w oczekiwaniu na kolejne kosmiczne wydarzenie, które rzuci światło na tę urzekającą niebiańską zagadkę.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Co to jest zjawisko „potrójnego stanu przejściowego”?

O: „Potrójny stan przejściowy” odnosi się do zniknięcia trzech jasnych gwiazd, które sfotografowano na kalifornijskim niebie w 1952 roku, ale zniknęły w ciągu godziny.

P: Jakie są proponowane wyjaśnienia zaginionych gwiazd?

O: Hiszpańscy astronomowie sugerują kilka teorii, w tym możliwość wystąpienia efektu soczewki grawitacyjnej, obecność niezidentyfikowanych ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym, a nawet zanieczyszczenie klisz fotograficznych w wyniku przeprowadzanych w pobliżu testów broni nuklearnej.

P: Dlaczego ustalenie prawdziwej przyczyny tego zjawiska jest trudne?

Odp.: Rzadkość występowania „potrójnie przejściowego” zdarzenia oraz brak istotnych dowodów na przestrzeni lat utrudniły ostateczne ustalenie przyczyny. Aby uzyskać jednoznaczne potwierdzenie, konieczne jest uchwycenie podobnego zdarzenia za pomocą nowoczesnych teleskopów.

P: Jakie osiągnięcia technologiczne mogłyby pomóc w rozwikłaniu tej tajemnicy?

Odpowiedź: Postęp technologii teleskopów jest kluczem do rozszyfrowania tej zagadki. Rejestrując podobne zdarzenie za pomocą nowoczesnych teleskopów, astronomowie mogą zebrać więcej danych i potencjalnie wskazać przyczynę znikania gwiazd.