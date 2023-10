Rosnące szkody dla badań naukowych satelitów o niskiej orbicie okołoziemskiej

By

Konstelacje satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), takie jak Starlink Elona Muska i niedawno dołączona rasa Amazona, wyrządzają znaczne szkody badaniom naukowym. Satelity te, niegdyś chwalone za swój potencjał zapewniania globalnego zasięgu łączy szerokopasmowych, obecnie powodują zanieczyszczenie światłem, które znacznie utrudnia badanie nocnego nieba. Pomimo wysiłków mających na celu zmniejszenie jasności tych satelitów naukowcy odkryli, że nadal ponad dwukrotnie przekraczają one zalecane limity jasności.

Niedawne badanie opublikowane w czasopiśmie Nature uwydatniło, jak prototyp roju BlueBird należącego do AST SpaceMobile stał się jednym z najjaśniejszych obiektów na niebie. Inne badanie wykazało ponadto, że nawet przyciemnione satelity są nadal znacznie jaśniejsze niż to, co astronomowie uważają za akceptowalne, aby zminimalizować zakłócenia w nauce o kosmosie.

Astronomowie biorący udział w konferencji zorganizowanej przez Centrum Ochrony Ciemnego i Cichego Nieba przed zakłóceniami konstelacji satelitów Międzynarodowej Unii Astronomicznej wyrazili obawy dotyczące pogarszającego się wpływu tych satelitów na badania nocnego nieba. Pomimo prób przyciemnienia satelitów, jasność pozostaje stałym problemem. Istniejące systemy śledzenia satelitów LEO są kosztowne i brakuje im skalowalności.

Organy regulacyjne powoli rozwiązują te problemy, opierając się głównie na dobrowolnych wytycznych, które nie przewidują znaczących ograniczeń. Ponadto pojawiają się pytania, czy szkody wyrządzone badaniom naukowym są uzasadnione korzyściami płynącymi z lepszego dostępu do łączy szerokopasmowych na obszarach oddalonych. Systemy satelitarne LEO, choć umożliwiają łączność w odizolowanych regionach, mają zauważalne ograniczenia przepustowości, w przeciwieństwie do sieci światłowodowych lub bezprzewodowych 5G.

Na przykład Starlink obsługuje obecnie 1.5 miliona użytkowników na całym świecie, podczas gdy miliony w Stanach Zjednoczonych nadal nie mają dostępu do niedrogiego łącza szerokopasmowego. Wysoki koszt Internetu satelitarnego ogranicza jego zdolność do rozwiązywania szerszych problemów związanych z łącznością. Ponadto planuje się wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną dziesiątek tysięcy kolejnych satelitów, co jeszcze bardziej pogłębia zanieczyszczenie światłem i jego konsekwencje dla badań naukowych.

