Astronomowie znaleźli najbliższą ultrapasiastą supernową: SN 2021agco w UGC 3855

Zespół astronomów kierowany przez Shengyu Yana z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie w Chinach odkrył nową supernową ultrastripowaną, SN 2021agco. Supernową odkryto za pomocą Teleskopu Półmetrowego (HMT) w Obserwatorium Xingming w Chinach. SN 2021agco odkryto w galaktyce UGC 3855 oddalonej o około 130 milionów lat świetlnych.

Ultrapaskowane supernowe, takie jak SN 2021agco, to rzadki typ supernowych, w przypadku których otoczka progenitorowa gwiazdy została bardzo rozerwana przed eksplozją. Skutkuje to cechami widmowymi podobnymi do innych supernowych z pasiastą otoczką (SNe Ib/Ic), ale stosunkowo słabymi. Odkrycie SN 2021agco dostarcza cennego wglądu w gwałtowną utratę masy i zdzieranie zewnętrznych warstw, które zachodzą w tego typu supernowych.

Naukowcy oszacowali, że SN 2021agco miała masę wyrzutu wynoszącą około 0.26 masy Słońca i energię kinetyczną około 95.7 quindecylionów erg. Uważano, że gwiazda progenitorowa miała otoczkę o promieniu 78.4 promienia Słońca, masę 0.1 masy Słońca i energię wtrysku 89.3 kwindecylionów erg.

Galaktyka macierzysta, UGC 3855, jest pośrednią galaktyką spiralną mającą około 10.6 miliarda lat. Ma masę około 2.6 miliarda mas Słońca i niskie tempo powstawania gwiazd wynoszące 0.2 masy Słońca rocznie.

Odkrycie to podkreśla znaczenie badania supernowych dla lepszego zrozumienia ewolucji gwiazd i galaktyk. SN 2021agco reprezentuje najbliższy Ziemi znany przykład supernowej ultrastripowanej, dając astronomom wyjątkową okazję do badania właściwości i zachowania tych rzadkich kosmicznych wydarzeń.

Źródła:

„Odkrycie najbliższej supernowej ultrastripped: SN 2021agco w UGC 3855” – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Zdjęcie: Obrazy pola SN 2021agco we wczesnej fazie obserwowane przez ATLAS i Teleskop Półmetrowy (HMT) po odjęciu pozostałych obrazów po odjęciu szablonu galaktyki macierzystej. Źródło: arXiv (2023)

Definicje:

Supernowa: Potężna i świetlista eksplozja gwiazd.

Potężna i świetlista eksplozja gwiazd. Supernowe typu I i typu II: Klasyfikacja supernowych na podstawie ich widm atomowych. Supernowym typu I brakuje wodoru w swoich widmach, podczas gdy supernowe typu II mają linie widmowe wodoru.

Klasyfikacja supernowych na podstawie ich widm atomowych. Supernowym typu I brakuje wodoru w swoich widmach, podczas gdy supernowe typu II mają linie widmowe wodoru. Supernowa typu Ib: Podklasa supernowych z pozbawioną otoczki, polegającą na zapadnięciu się jądra, podczas której masywna gwiazda z oderwaną zewnętrzną otoczką z wodoru zapada się pod wpływem własnej grawitacji.

Podklasa supernowych z pozbawioną otoczki, polegającą na zapadnięciu się jądra, podczas której masywna gwiazda z oderwaną zewnętrzną otoczką z wodoru zapada się pod wpływem własnej grawitacji. Ultrastripowana supernowa: Rzadki typ supernowej, w której otoczka progenitorowa została bardzo rozerwana przed eksplozją, co dało cechy widmowe podobne do SNe Ib/Ic, ale stosunkowo słabe.

Rzadki typ supernowej, w której otoczka progenitorowa została bardzo rozerwana przed eksplozją, co dało cechy widmowe podobne do SNe Ib/Ic, ale stosunkowo słabe. Wyrzuć masę: Masa materiału wyrzuconego podczas wybuchu supernowej.

Masa materiału wyrzuconego podczas wybuchu supernowej. Energia kinetyczna: Energia związana z ruchem obiektu.

Energia związana z ruchem obiektu. Protoplasta: Gwiazda, która ulega eksplozji supernowej.

Gwiazda, która ulega eksplozji supernowej. Promienie słoneczne: Jednostka miary równa promieniowi Słońca.

Jednostka miary równa promieniowi Słońca. Tempo powstawania gwiazd: Tempo powstawania nowych gwiazd w galaktyce.