Astronomowie znajdują potencjalnie najbliższe Ziemi czarne dziury w gromadzie Hiady

Astronomowie zaproponowali, że najbliższe Ziemi czarne dziury mogą czaić się w Gromadzie Hiady, która znajduje się około 150 lat świetlnych od Słońca. Odkrycie to sugeruje, że te czarne dziury mogły zostać wyrzucone z gromady miliony lat temu i obecnie wędrują samotnie po galaktyce. W porównaniu do wcześniej znanej najbliższej czarnej dziury, ci nowi kandydaci znajdowaliby się około dziesięć razy bliżej Ziemi.

Gromada Hiady to gromada otwarta składająca się z setek gwiazd w konstelacji Byka. Gromady otwarte to grupy gwiazd, które, jak się uważa, powstały w tym samym czasie z tego samego obłoku gazu i pyłu. W rezultacie gwiazdy w tych gromadach mają wspólne cechy pod względem składu chemicznego i wieku.

Aby zbadać potencjalną obecność czarnych dziur w Gromadzie Hiady, zespół badaczy pod kierownictwem Stefano Torniamentiego z Uniwersytetu w Padwie przeprowadził symulacje ruchu i ewolucji gwiazd w gromadzie. Symulacje te obejmowały czarne dziury, a wyniki porównano z obserwacjami wykonanymi przez teleskop kosmiczny Gaia dotyczącymi prędkości i pozycji gwiazd w gromadzie.

Naukowcy doszli do wniosku, że modele symulacyjne, które najlepiej pasowały do ​​obserwacji, obejmowały dwie lub trzy czarne dziury w gromadzie. Co więcej, symulacje, które uwzględniały wyrzucenie czarnych dziur z Hiad nie więcej niż 150 milionów lat temu, również pokrywały się z danymi Gaia. Sugeruje to, że gdyby czarne dziury zostały gwałtownie wyrzucone z gromady, ich wcześniejsze istnienie byłoby nadal widoczne w populacji gwiazd.

Nawet jeśli czarne dziury opuściły już Hiady, symulacje wskazują, że pozostaną najbliższymi Ziemi czarnymi dziurami. Poprzednie zapisy dotyczące najbliższych Ziemi czarnych dziur, Gaia BH1 i Gaia BH2, odkryto w tym roku i znajdują się one odpowiednio w odległości 1,560 i 3,800 lat świetlnych od nas. Dla porównania, potencjalne czarne dziury w Gromadzie Hiady byłyby znacznie bliżej.

Badania podkreślają wpływ teleskopu kosmicznego Gaia, który po raz pierwszy umożliwił astronomom badanie poszczególnych pozycji i ruchów gwiazd w gromadach takich jak Hiady. Dokładnie mierząc pozycje i ruchy miliardów gwiazd, Gaia umożliwia wykrywanie wpływów grawitacyjnych pochodzących z ukrytych obiektów, takich jak czarne dziury.

Wyniki tego badania rzucają światło na obecność i rozmieszczenie czarnych dziur w galaktyce i przyczyniają się do lepszego zrozumienia ewolucji gromad gwiazd. Wyniki badań opublikowano w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

