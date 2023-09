Ewolucja widmowa XTE J1810–189 badana przez astronomów

By

Europejscy astronomowie wykorzystali eksplorator składu wnętrz gwiazd neutronowych (NICER) znajdujący się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do przeprowadzenia analizy widmowej XTE J1810–189, układu podwójnego rentgenowskiego o małej masie. Ich odkrycia, opublikowane na serwerze preprintów arXiv, dostarczają cennych informacji na temat ewolucji widmowej tego układu.

Układy podwójne rentgenowskie (XRB) składają się z normalnej gwiazdy lub białego karła przenoszącego masę na zwartą gwiazdę neutronową lub czarną dziurę. Układy podwójne o niskiej masie (LMXB) i układy podwójne o dużej masie (HMXB) rozróżnia się na podstawie masy gwiazdy towarzyszącej.

XTE J1810–189 to gwiazda neutronowa LMXB o szacowanej odległości od 11,400 28,400 do XNUMX XNUMX lat świetlnych. Wykazuje zachowanie przejściowe, naprzemiennie z fazami spoczynku i okresami zwiększonej emisji promieniowania rentgenowskiego w wyniku akrecji na gwiazdę neutronową.

Podczas rozbłysku promieniowania rentgenowskiego we wrześniu 2020 r. astronomowie pod kierownictwem Arianny Manca z Uniwersytetu w Cagliari we Włoszech zaobserwowali XTE J1810–189 w celu zbadania jego ewolucji widmowej. Naukowcy przeanalizowali dane z 33 obserwacji NICER, a 23 z nich dostarczyły statystyk wystarczających do analizy widmowej.

Badanie ujawniło, że większość obserwacji może być dobrze dopasowana przez termicznie komptonizowany składnik, który nieznacznie zmienia się w czasie. Indeks fotonowy tego składnika osiągnął najwyższą wartość pod koniec wybuchu. Ustalono, że temperatura skomptonizowanego ciała doskonale czarnego wynosi około 0.6 keV.

Konieczne są dalsze badania, aby ustalić, czy fotony zarodkowe składnika komptonizacji pochodzą z dysku akrecyjnego, czy z gwiazdy neutronowej. Badacze doszli do wniosku, że XTE J1810–189 nie osiągnął podczas wybuchu stanu pełnego wysokiego/miękkiego, a jego maksymalna zmierzona jasność wynosiła około jednego undecyliona erg/s.

Obserwacje NICER ujawniły również obecność rozbłysków termojądrowych w fazie wybuchu, co wskazuje na obecność w układzie gwiazdy ciągu głównego bogatej w wodór.

Podsumowując, badanie dostarcza cennych informacji na temat ewolucji widmowej XTE J1810–189 przy wykorzystaniu danych NICER. Aby w pełni zrozumieć pochodzenie składnika Comptonization i naturę systemu, potrzebne są dalsze badania.

Źródło:

– Manca, A. i in. (2023). Analiza spektralna LMXB XTE J1810-189 z danymi NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831