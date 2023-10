Astronomowie odkrywają nowe dowody na to, że gwiazdy uciekają ze swoich miejsc narodzin

By

Astronomów od dawna fascynuje proces ucieczki gwiazd z miejsc ich narodzin i rozprzestrzeniania się po galaktyce, ponieważ odgrywa to kluczową rolę w ewolucji galaktyki. Chociaż badania teoretyczne zaproponowały dwa możliwe wyjaśnienia tego zjawiska, dane obserwacyjne dotyczące uciekających gwiazd pozostają ograniczone i niekompletne. Jednakże niedawne przełomowe badanie przeprowadzone przez wspólny zespół naukowców z Narodowych Obserwatoriów Astronomicznych (NAOC) Chińskiej Akademii Nauk (CAS), Obserwatorium CAS w Szanghaju i Uniwersytetu w Guangzhou rzuciło nowe światło na początkowy stan ucieczki gwiazdy.

Wykorzystując molekularne linie widma o wysokiej rozdzielczości, badacze wykorzystali teleskop Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) do obserwacji licznych młodych obszarów gwiazdotwórczych. Ich obserwacje doprowadziły do ​​odkrycia jądra protogwiazdowego w obszarze gwiazdotwórczym G352.63-1.07, które wykazywało wyraźną zmianę prędkości. Linie molekularne zaobserwowane w jądrze dostarczyły przekonujących dowodów na to, że protogwiazda miała inną prędkość niż jej obłok macierzysty, co wskazuje, że była w trakcie opuszczania miejsca swoich narodzin.

Analizując prędkość widmową linii molekularnych, naukowcy ustalili, że protogwiazda miała znaczące przesunięcie w stronę błękitu w stosunku do swojego macierzystego obłoku molekularnego. Obserwacje ujawniły również, że rdzeń był niegdyś wewnętrzną częścią obłoku, co dodatkowo potwierdza teorię ucieczki gwiazdy. Na podstawie prędkości ucieczki i przesunięcia przestrzennego jądra badacze oszacowali, że ucieczka miała miejsce niecałe 4,000 lat temu, co czyni ją jednym z najmłodszych i najbardziej energetycznych wydarzeń w obszarach gwiazdotwórczych Drogi Mlecznej.

Odkrycie to podważa wcześniejsze założenia dotyczące mechanizmów zmuszających gwiazdy do ucieczki z miejsc narodzin. Chociaż prędkość ucieczki gwiazdy centralnej jest niższa niż w przypadku szybkich gwiazd wyrzutowych wytwarzanych w gromadach gwiazd, jest ona porównywalna ze średnią prędkością rozpraszania młodych gwiazd. Odkrycia te sugerują, że zapadanie się obłoków molekularnych odgrywa znaczącą rolę w zmuszaniu gwiazd do ucieczki.

W przyszłości zespół planuje głębiej zagłębić się w swoje badania, skupiając się na interakcjach międzygwiazdowych i wybuchowej ekspansji gazu w obszarze gwiazdotwórczym G352.63-1.07. Badając tę ​​dynamikę, astronomowie mają nadzieję uzyskać pełniejsze zrozumienie sił działających podczas ucieczki młodych gwiazd.

FAQ

1. Co powoduje, że gwiazdy uciekają ze swoich miejsc narodzin?

Gwiazdy mogą uciec ze swoich miejsc narodzin w wyniku interakcji w młodych układach wielokrotnych gwiazd lub w wyniku energii kinetycznej uzyskanej podczas zapadnięcia się lub interakcji obłoków lub skupisk molekularnych.

2. Jak zaobserwowano ucieczkę protogwiazdy?

Wspólny zespół badaczy wykorzystał molekularne linie widma o wysokiej rozdzielczości i antenę Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) do obserwacji obszaru gwiazdotwórczego G352.63-1.07. Jądro protogwiazdowe w tym obszarze wykazywało zauważalną zmianę prędkości, co wskazuje, że opuszczało miejsce swoich narodzin.

3. Co obserwacje ujawniają na temat ucieczki protogwiazdy?

Obserwacje wykazały, że protogwiazda miała znaczące przesunięcie w stronę błękitu w stosunku do swojego macierzystego obłoku molekularnego. Odkryto, że rdzeń protogwiazdy stanowi wewnętrzną część obłoku, co sugeruje, że uciekł on niedawno, niecałe 4,000 lat temu.

4. Co te odkrycia sugerują na temat mechanizmów powodujących ucieczkę gwiazd?

Chociaż prędkość ucieczki obserwowanej protogwiazdy jest niższa niż w przypadku szybkich gwiazd wyrzutowych wytwarzanych w gromadach gwiazd, jest ona porównywalna ze średnią prędkością rozpraszania młodych gwiazd. Oznacza to, że zapadanie się chmur jest prawdopodobnie głównym mechanizmem zmuszającym gwiazdy do ucieczki.