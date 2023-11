Nowo odkryty odległy, szybki rozbłysk radiowy dostarcza wskazówek na temat brakującej materii we Wszechświecie

By

Niedawne przełomowe odkrycie dokonane przez zespół międzynarodowych astronomów odsłoniło najodleglejszy szybki rozbłysk radiowy (FRB), jaki kiedykolwiek wykryto. To niezwykłe kosmiczne wydarzenie, które trwało krócej niż milisekundę, zostało zidentyfikowane za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Niebiański wybuch pochodzi z galaktyki tak niewiarygodnie odległej, że jego światło potrzebowało zdumiewających ośmiu miliardów lat, zanim dotarło do naszych obserwacji. Co ciekawe, badacze zlokalizowali galaktykę źródłową, ujawniając jej starszy wiek i większą odległość w porównaniu z jakimkolwiek znanym źródłem FRB.

Zagłęb się w zrozumienie FRB

Szybkie rozbłyski radiowe to intensywne rozbłyski fal radiowych z przestrzeni kosmicznej, które trwają tylko ułamek sekundy. Chociaż ich pochodzenie pozostaje w dużej mierze tajemnicze, ten konkretny FRB ma znaczenie ze względu na samo uwalnianie energii. Rozbłysk wyemitował energię równą całkowitej emisji Słońca w oszałamiającym okresie 30 lat, ale w zaledwie ułamku sekundy. Tak zadziwiające poziomy energii skłoniły astronomów do zbadania potencjału FRB w rozwiązywaniu kosmicznej zagadki brakującej materii.

Odsłonięcie brakującej materii

Oszacowanie masy Wszechświata stanowiło dla badaczy duże wyzwanie, często skutkując sprzecznymi odpowiedziami. Jednakże wykrycie tego odległego FRB oferuje ekscytującą możliwość zbadania nieuchwytnej brakującej materii pomiędzy galaktykami. Obecne zrozumienie składu Wszechświata w dużej mierze opiera się na pomiarach normalnej materii, z której składają się atomy budujące nasz znany nam świat. Co zaskakujące, gdy przyjrzymy się bliżej, wydaje się, że brakuje ponad połowy oczekiwanej normalnej materii.

Badanie materiału zjonizowanego

Według Ryana Shannona, profesora na Politechnice w Swinburne i współprowadzącego badania, szybkie rozbłyski radiowe działają jak detektory zjonizowanego materiału. Ten zjonizowany materiał, uważany za brakującą materię występującą pomiędzy galaktykami, okazał się trudny do wykrycia za pomocą konwencjonalnych metod ze względu na jego ekstremalną temperaturę i rozproszenie. Jednakże szybkie rozbłyski radiowe mają niezwykłą zdolność „widziania” wszystkich elektronów nawet w prawie pustej przestrzeni, co pozwala badaczom ocenić ilość tego ukrytego materiału.

Odkrywanie tajemnicy FRB 20220610A

Nowo odkryty rozbłysk, nazwany FRB 20220610A, po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę w czerwcu ubiegłego roku, kiedy został wykryty przez radioteleskop ASKAP w Australii. Układ czasz teleskopu ASKAP pozwolił na precyzyjne określenie pochodzenia rozbłysku. Następnie teleskopy VLT należące do ESO w Chile skupiły się na galaktyce źródłowej, ujawniając jej niezwykły wiek i odległość. Uważa się, że galaktyka ta jest położona w małej grupie łączących się galaktyk, co stanowi dodatkową intrygę w rozwiązywanej kosmicznej zagadce.

Nurkowanie głębiej w nieznane

Jak stwierdził współautor badania, Stuart Ryder z Macquarie University, to przełomowe odkrycie i późniejsze badania rzucają światło na tajemnice szybkich rozbłysków radiowych. Wykorzystując możliwości zaawansowanych teleskopów, takich jak VLT, astronomowie w dalszym ciągu przesuwają granice naszego zrozumienia Wszechświata. Niezwykłe odkrycia opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Science, co dodatkowo napędza trwające poszukiwania najgłębszych zakamarków przestrzeni kosmicznej.

Często zadawane pytania dotyczące szybkich impulsów radiowych (FRB)

Co to są szybkie impulsy radiowe?

Szybkie rozbłyski radiowe (FRB) to niezwykle intensywne rozbłyski fal radiowych pochodzących ze źródeł niebieskich. Trwają one tylko ułamek sekundy i często są wykrywane jako zdarzenia przejściowe w obserwacjach radiowych.

Co wiemy o pochodzeniu szybkich impulsów radiowych?

Dokładne pochodzenie FRB pozostaje nieznane. Zaproponowano różne teorie, w tym gwiazdy neutronowe, czarne dziury, a nawet cywilizacje pozaziemskie. Jednak do chwili obecnej nie znaleziono żadnych rozstrzygających dowodów.

Dlaczego FRB są istotne?

FRB oferują astronomom wyjątkową okazję do badania i zrozumienia kosmosu. Ich ogrom uwalnianej energii i odległe pochodzenie dostarczają cennych informacji na temat natury Wszechświata, jego brakującej materii i ekstremalnych wydarzeń astrofizycznych zachodzących w całym kosmosie.

Jak wykrywa się FRB?

FRB są zwykle wykrywane za pomocą radioteleskopów, które mogą przechwytywać i analizować sygnały fal radiowych. Teleskopy te są wyposażone w zaawansowane instrumenty zdolne do wykrywania intensywnych rozbłysków fal radiowych.

Co FRB mogą nam powiedzieć o Wszechświecie?

Badanie FRB może potencjalnie pomóc w rozwiązaniu kluczowych tajemnic Wszechświata, takich jak brakująca materia pomiędzy galaktykami. Rozumiejąc skład i rozmieszczenie materii, astronomowie mogą udoskonalić swoją wiedzę na temat kosmologii i podstawowych sił kształtujących nasz Wszechświat.

(Źródło: czasopismo naukowe)