Naukowcy uchwycili bezprecedensowy widok strumienia plazmowego Blazara

Korzystając z sieci radioteleskopów na Ziemi i w kosmosie, astronomowie uzyskali najbardziej szczegółowy w historii widok strumienia plazmy z supermasywnej czarnej dziury. Dżet emitowany przez blazar znany jako 3C 279 porusza się z prędkością bliską prędkości światła i w pobliżu źródła wykazuje skomplikowane, poskręcane wzory. Wzorce te podważają standardową teorię stosowaną od 40 lat do wyjaśnienia, w jaki sposób te dżety tworzą się i ewoluują w czasie.

Zespół badaczy, w tym naukowcy z Instytutu Radioastronomii Maxa Plancka (MPIfR) w Bonn w Niemczech, odegrał znaczącą rolę w obserwacjach. Połączyli dane ze wszystkich uczestniczących teleskopów, aby stworzyć wirtualny teleskop o efektywnej średnicy około 100,000 XNUMX kilometrów.

Blazary to podklasa aktywnych jąder galaktycznych składających się z galaktyk z centralną supermasywną czarną dziurą akreującą materię z otaczającego dysku. Obiekty te emitują silne promieniowanie elektromagnetyczne i należą do najjaśniejszych źródeł w kosmosie. Około 10% aktywnych jąder galaktycznych, sklasyfikowanych jako kwazary, generuje relatywistyczne strumienie plazmy.

Najbardziej wewnętrzny obszar dżetu w blazarze 3C 279 został teraz sfotografowany z niespotykaną dotąd rozdzielczością kątową przez misję RadioAstron. Zespół badawczy odkrył w dżecie niezwykle regularne spiralne włókna, co sugeruje potrzebę zrewidowania istniejących modeli teoretycznych stosowanych do wyjaśnienia powstawania dżetów w aktywnych galaktykach.

„Po raz pierwszy widzieliśmy takie włókna tak blisko źródła dżetu i mówią nam więcej o tym, jak czarna dziura kształtuje plazmę” – mówi Antonio Fuentes, badacz z Instytutu Astrofizyki Andaluzji (IAA-CSIC ) w Granadzie w Hiszpanii. „Wewnętrzny dżet był również obserwowany przez dwa inne teleskopy, GMVA i EHT, na znacznie krótszych falach, ale nie były one w stanie wykryć kształtów włóknistych, ponieważ były zbyt słabe i zbyt duże dla tej rozdzielczości”.

Odkrycie podkreśla znaczenie stosowania różnych teleskopów do uchwycenia różnych cech ciał niebieskich. Badając te skomplikowane włókna i poznając siły wpływające na plazmę, astronomowie mają nadzieję zdobyć cenne informacje na temat fizyki czarnych dziur i powstawania dżetów we wszechświecie.

Często Zadawane Pytania

Co to jest blazar?

Blazar to rodzaj aktywnego jądra galaktycznego, które emituje silne promieniowanie elektromagnetyczne. Składa się z centralnej supermasywnej czarnej dziury akreującej materię z otaczającego ją dysku.

Co to są relatywistyczne strumienie plazmy?

Relatywistyczne strumienie plazmy to wysokoenergetyczne strumienie naładowanych cząstek, które poruszają się z prędkościami bliskimi prędkości światła. Są emitowane przez niektóre typy aktywnych jąder galaktycznych, takie jak blazary i kwazary.

Jaka jest misja RadioAstron?

Misja RadioAstron to misja kosmiczna, w której za pomocą orbitującego radioteleskopu rejestrowane są obrazy ciał niebieskich w wysokiej rozdzielczości. Zapewniło naukowcom bezprecedensowy widok wewnętrznych struktur dżetów blazarów.

Jak tworzą się spiralne włókna w strumieniu plazmy?

Uważa się, że spiralne włókna w strumieniu plazmy blazara 3C 279 są spowodowane niestabilnością rozwijającą się w strumieniu plazmy. Te nieregularności powstają w wyniku wzajemnego oddziaływania potężnych sił w pobliżu czarnej dziury i otaczającego ją środowiska.

Jakie są konsekwencje tego odkrycia?

Odkrycie tych spiralnych włókien rzuca wyzwanie istniejącym modelom teoretycznym używanym do wyjaśnienia powstawania i ewolucji dżetów w aktywnych galaktykach. Badając te struktury, astronomowie mają nadzieję uzyskać głębsze zrozumienie fizyki czarnych dziur i mechanizmów stojących za wytwarzaniem dżetów.