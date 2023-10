Potencjał rzęsy: idealna roślina do międzygwiezdnego wzrostu w kosmosie

Uprawa roślin w kosmosie ma kluczowe znaczenie dla przyszłych misji kosmicznych. Jednak wyzwania związane z uprawą roślin przy braku grawitacji i ograniczonych zasobach sprawiają, że jest to niezwykle trudne. Obecne poleganie na dostawach astronautów zawierających głównie suszoną żywność jest kosztowne i niepraktyczne w przypadku długotrwałych misji.

Aby rozwiązać ten problem, naukowcy z australijskiego Plants for Space Center for Excellence sugerują, że rzęsa może być najbardziej praktyczną rośliną do uprawy w kosmosie, szczególnie do produkcji białka. Rzęsa to niewielka roślina rosnąca na powierzchni wody, powszechnie spotykana na bagnach lub stawach. Może wyprodukować o 40% więcej białka niż soja na tej samej przestrzeni i jest spożywana w niektórych krajach, takich jak Laos i Tajlandia.

Zdolność rzęsy do szybkiego wzrostu w dużych ilościach czyni ją idealną do wzrostu międzygwiezdnego. Można ją uprawiać w gospodarstwach wertykalnych, maksymalizując wykorzystanie ograniczonej przestrzeni. Profesor nadzwyczajna Jenny Mortimer podkreśla znaczenie niskoprofilowych roślin, które można układać na półkach, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni.

Istnieją jednak wyzwania związane z szybkim wzrostem roślin, takie jak nadmierna produkcja tlenu. Centrum Plants for Space przewiduje również inne zastosowania rzęsy, takie jak jej potencjał do wykorzystania w pojemnikach i recyklingu do celów zrównoważonych.

Jednym z problemów związanych z rzęsą jest jej brak smaku, ale naukowcy pracują nad dodaniem aromatu, aby poprawić jej smakowitość. Celem Centrum Plants for Space jest genetyczna modyfikacja roślin uprawianych w kosmosie, aby zmaksymalizować ich praktyczność i dostosować je do ograniczonych zasobów dostępnych astronautom.

Inną kwestią związaną z uprawą roślin w kosmosie jest psychologiczny wpływ pożywienia. Astronauci często doświadczają utraty około 20% masy ciała z powodu zmniejszonego apetytu spowodowanego mało inspirującymi, suszonymi posiłkami zwykle spożywanymi w kosmosie. Dlatego niezbędne jest włączenie aromatycznych potraw, takich jak truskawki i jabłka.

Istnieje nadzieja, że ​​w miarę postępu badań w przestrzeni kosmicznej będzie uprawiana szeroka gama roślin dostosowanych do potrzeb żywieniowych i psychologicznych astronautów. Centrum Plants for Space przyznaje, że hodowla roślin przystosowana specjalnie do warunków kosmicznych to stosunkowo nowy obszar zainteresowania i obiecuje przyszłą eksplorację kosmosu.

Źródło: Wiadomości Australijskiej Korporacji Nadawczej (ABC).