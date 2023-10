Załoga Ekspedycji 70 przygotowuje się do spacerów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

By

Załoga Ekspedycji 70 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przygotowuje się do serii spacerów kosmicznych, a także przygotowuje się do przyszłych prywatnych misji. Astronauci Loral O'Hara i Jasmin Moghbeli spędzili czas na organizowaniu narzędzi i sprawdzaniu sprzętu w ramach przygotowań do nadchodzącego spaceru kosmicznego, który odbędzie się 30 października. Podczas spaceru kosmicznego usuną sprzęt elektroniczny i wymienią panele słoneczne w laboratorium orbitalnym.

W międzyczasie astronauta Satoshi Furukawa z Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych (JAXA) badał manewry obsługi ramienia robota Canadarm2, które będzie używane podczas konserwacyjnego spaceru kosmicznego. Zapakował także kosmiczny frachtowiec Cygnus śmieciami i wyrzuconym sprzętem oraz przygotował ładunek do załadunku w ramach nadchodzącej misji cargo SpaceX Dragon, której start zaplanowano na 5 listopada.

Komendant Andreas Mogensen z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przetestował wyspecjalizowaną kamerę, która może rejestrować obrazy z szybkością 100,000 XNUMX klatek na sekundę. Używał aparatu do fotografowania burz i ich aktywności elektrycznej, wnosząc wkład w wiedzę o atmosferze i przyszłe zastosowania kosmiczne.

Oprócz przygotowań do spaceru kosmicznego kosmonauci Oleg Kononenko i Nikołaj Chub spędzili dzień przygotowując się do spaceru kosmicznego zaplanowanego na 25 października. Ćwiczyli zadania związane ze spacerami kosmicznymi, które będą wykonywać w śluzie Poisk, mając na sobie skafandry kosmiczne Orlan.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) to wspólny projekt pięciu agencji kosmicznych: NASA (USA), Roscosmos (Rosja), JAXA (Japonia), ESA (Europa) i CSA (Kanada). Służy jako laboratorium badawcze i port kosmiczny do międzynarodowej współpracy w eksploracji kosmosu. NASA, założona w 1958 roku, prowadzi badania, rozwija technologię i wysyła misje mające na celu eksplorację i badanie Ziemi, Układu Słonecznego i wszechświata. JAXA jest odpowiedzialna za badania, rozwój technologii i wystrzeliwanie satelitów, a ESA koordynuje europejskie działania kosmiczne, projektując, konstruując i wystrzeliwując statki kosmiczne i satelity do badań naukowych i obserwacji Ziemi.

Źródła:

– Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS): NASA

– NASA: NASA

– JAXA: JAXA

– SpaceX: SpaceX

– Europejska Agencja Kosmiczna (ESA): ESA

– Roskosmos: Roskosmos