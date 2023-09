Amerykański astronauta Frank Rubio wraca do domu po rekordowym locie kosmicznym

Frank Rubio, amerykański astronauta, ma powrócić na Ziemię po odbyciu najdłuższego pojedynczego lotu kosmicznego przez Amerykanina. 11 września pobił poprzedni rekord najdłuższego ciągłego lotu kosmicznego wykonanego przez Amerykanina, a w czwartek zakończy pełny rok w przestrzeni kosmicznej. Rubio wyraził swoje oczekiwanie na ponowne połączenie się z rodziną, cieszenie się świeżym jedzeniem i zaznanie ciszy po przybyciu.

Pierwotnie Rubio miał odbyć sześciomiesięczną misję, ale plany uległy zmianie ze względu na wykrycie wycieku chłodziwa w statku kosmicznym Sojuz. Spowodowało to opóźnienie i wydłużenie jego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do roku. Rubio przyznał, że rok z dala od bliskich odcisnął piętno na psychice, podkreślając, jak ważne jest utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej w „bezlitosnym środowisku” stacji kosmicznej.

Podczas pobytu w kosmosie Rubio pracował nad różnymi projektami naukowymi, w tym nad badaniem, w jaki sposób bakterie przystosowują się do lotów kosmicznych i jak ćwiczenia wpływają na ludzi podczas długotrwałych misji. Jeden z jego ulubionych projektów obejmował badanie wzrostu i rozwoju pomidora, co mogłoby dostarczyć informacji na temat uprawy roślin na większą skalę w kosmosie.

Rubio mówił także o koleżeństwach na pokładzie stacji kosmicznej i wsparciu udzielanym nowo przybyłym. Wyraził wdzięczność za wskazówki udzielone przez innych członków załogi w zakresie uczenia się podstawowych zadań w wyjątkowym środowisku kosmicznym.

Zanim został astronautą, Rubio służył w armii amerykańskiej i uczęszczał do szkoły medycznej. Wyraził zarówno podekscytowanie, jak i niepewność co do powrotu na Ziemię, ponieważ jego ciało będzie potrzebowało czasu, aby ponownie dostosować się do działania grawitacji po dłuższym okresie w zerowej grawitacji.

