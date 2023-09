Astronauta Frank Rubio bije rekord najdłuższej misji kosmicznej wykonanej przez amerykańskiego astronautę

Astronauta Frank Rubio ustanowił nowy rekord najdłuższej misji kosmicznej wykonanej przez amerykańskiego astronautę. Znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej od ponad 355 dni, co pobiło poprzedni rekord ustanowiony przez emerytowanego astronautę NASA Marka Vande Hei. Rubio przebywa obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i oczekuje się, że za kilka tygodni osiągnie kolejny kamień milowy, spędzając na orbicie co najmniej 371 dni, stając się pierwszym Amerykaninem, który spędzi w mikrograwitacji ponad rok kalendarzowy.

Misja Rubio nie miała pierwotnie na celu bicia rekordów. Początkowo on i jego członkowie załogi mieli udać się na sześciomiesięczną misję, ale wyciek płynu chłodzącego w statku kosmicznym zmusił ich do przedłużenia pobytu. Uznano, że powrót statku kosmicznego do domu jest niebezpieczny, więc datę powrotu Rubio przesunięto na wrzesień. Wystartuje zastępczy statek kosmiczny z nową załogą, co umożliwi Rubio powrót na Ziemię.

Aby upamiętnić swoje osiągnięcie, Rubio nagrał rozmowę z Vande Hei, która zostanie wyemitowana przez NASA. Agencja pochwaliła zaangażowanie Rubio i uznała jego rolę w torowaniu drogi przyszłym pokoleniom astronautów.

Chociaż 371-dniowy pobyt Rubio nie pobije rekordu świata w najdłuższej misji kosmicznej, jest to znaczący kamień milowy. Rekord należy obecnie do rosyjskiego kosmonauty Walerija Polakowa, który spędził na orbicie 437 dni na pokładzie rosyjskiej stacji kosmicznej Mir. Jednak osiągnięcie Rubio to kolejny krok naprzód dla amerykańskich astronautów.

Rekord Stanów Zjednoczonych w zakresie największej liczby dni spędzonych w kosmosie z rzędu należał wcześniej do Vande Hei, którego misja została rozszerzona o dodatkowych członków załogi. Rekord największej liczby dni spędzonych w kosmosie należy do rosyjskiego kosmonauty Gennadiego Padalki, a rekord największej liczby dni spędzonych w kosmosie przez amerykańskiego astronautę do Peggy Whitson.

Podróż Rubio na stację kosmiczną była częścią umowy o wymianie załogi pomiędzy NASA a Roskosmosem. Pomimo napięć geopolitycznych partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Rosją pozostaje niezbędne dla kontynuowania eksploracji kosmosu.

Źródła:

– artykuł CNN: [dodaj adres URL]

– oświadczenie NASA: [dodaj adres URL]