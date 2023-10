Nowe spojrzenie na poszukiwania superciężkich pierwiastków i ich pochodzenie

By

Od wieków społeczność naukowa jest zafascynowana poszukiwaniem nowych pierwiastków. Koncepcja przekształcenia jednego pierwiastka w drugi była kiedyś marzeniem alchemików, a teraz, dzięki postępowi nauk nuklearnych, stała się rzeczywistością.

W ostatnich dziesięcioleciach naukowcom ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Rosji z powodzeniem połączono jądra atomowe, aby stworzyć nowe, superciężkie pierwiastki. Jednak pierwiastki te nie są stabilne ze względu na dużą liczbę protonów. Odpychanie elektromagnetyczne między protonami przytłacza przyciągającą siłę jądrową, która spaja jądro.

Od dawna pojawiają się spekulacje na temat istnienia „wyspy stabilności” w układzie okresowym. Ten teoretyczny region, który według przewidywań będzie zawierał pierwiastki o około 164 protonach, miałby stosunkowo długi okres półtrwania lub nawet byłby stabilny. Uważa się, że na tej wyspie przyciągające siły jądrowe równoważą odpychanie elektromagnetyczne.

Naukowcy z Lawrence Berkeley National Laboratory przeprowadzają eksperymenty mające na celu ważenie superciężkich pierwiastków, przyczyniając się do zrozumienia ich właściwości. Jednak wytworzenie tych ciężkich pierwiastków w laboratorium pozostaje wyzwaniem. Aby przezwyciężyć to ograniczenie, badacze badają naturalne procesy, w wyniku których mogą powstawać te pierwiastki, i badają ich unikalne cechy, takie jak gęstość masy.

Obliczanie gęstości masy pierwiastków superciężkich ma kluczowe znaczenie dla określenia ich zachowania i potencjalnej lokalizacji. Naukowcy wykorzystują model przedstawiający atom każdego ciężkiego pierwiastka jako pojedynczą, naładowaną chmurę, co jest szczególnie skuteczne w przypadku dużych atomów o strukturze sieciowej, takiej jak metale. Stosując ten model, obliczyli gęstość pierwiastków o liczbie 164 protonów i innych w obrębie wyspy stabilności.

Na podstawie ich obliczeń szacuje się, że stabilne metale o liczbie atomowej około 164 będą miały gęstość od 36 do 68 g/cm3 (21 do 39 uncji/cal3). Jednak obliczenia te opierają się na ostrożnym założeniu dotyczącym masy jąder atomowych, co sugeruje, że rzeczywisty zasięg może być nawet o 40% większy.

Chociaż pierwiastków superciężkich nie można znaleźć na powierzchni Ziemi ze względu na ich tendencję do zapadania się w ziemię i eliminowania ich w drodze subdukcji, mogą one potencjalnie występować w asteroidach. Podobnie jak złoto i inne metale ciężkie osadzały się na powierzchni Ziemi po zderzeniach asteroid, prawdopodobne jest, że superciężkie pierwiastki zostały sprowadzone na naszą planetę przez asteroidy.

Naukowcy zidentyfikowali klasę superciężkich obiektów, w tym asteroidy, które mogą zawierać te gęste pierwiastki. Jednym z takich obiektów jest planetoida 33, znana również jako Polyhymnia, której obliczona gęstość wynosi 75.3 g/cm3 (43.5 uncji/cal3). Jednak pomiar masy i objętości odległych asteroid pozostaje wyzwaniem.

W badaniu opublikowanym w październiku 2023 r. wprowadzono koncepcję kompaktowych obiektów ultradensyjnych (CUDO) w celu opisania tych gęstych asteroid. Proponuje się, że niektóre CUDO w Układzie Słonecznym mogą nadal posiadać w swoich rdzeniach superciężkie pierwiastki, podczas gdy ich powierzchnie wyglądają normalnie ze względu na gromadzenie się normalnej materii w czasie.

Zdarzenia astronomiczne, takie jak łączenie się gwiazd podwójnych, mogą potencjalnie wytworzyć stabilne, superciężkie pierwiastki w ekstremalnych warunkach. Niektóre z tych pierwiastków mogą pozostać w asteroidach powstałych podczas tych wydarzeń, pozostając upakowane w ciałach niebieskich krążących wokół Układu Słonecznego przez miliardy lat.

Przyszłość niesie ze sobą ekscytujące perspektywy w zakresie poszukiwań pierwiastków superciężkich i ich pochodzenia. Misja Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej ma na celu stworzenie szczegółowej trójwymiarowej mapy nieba, dostarczającej badaczom bezcennych danych na temat ruchu asteroid do dalszej analizy. Ponadto prowadzone są misje kosmiczne, których celem jest zebranie materiału z powierzchni asteroid i sprowadzenie go na Ziemię w celu dokładnego zbadania.

Z każdym nowym odkryciem i przedsięwzięciem badawczym naukowcy przybliżają się do rozwikłania tajemnic tych ciężkich pierwiastków, oferując wgląd w fascynujący świat struktury atomowej i tajemnice wszechświata.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czym są pierwiastki superciężkie?

Pierwiastki superciężkie to pierwiastki o liczbie atomowej większej niż te występujące naturalnie na Ziemi. Syntezuje się je w laboratoriach poprzez połączenie jąder atomowych.

2. Czym jest „wyspa stabilności”?

„Wyspa stabilności” odnosi się do teoretycznego obszaru układu okresowego, w którym pierwiastki superciężkie mogą mieć stabilne lub długie okresy półtrwania ze względu na równowagę pomiędzy przyciągającymi siłami jądrowymi a odpychaniem elektromagnetycznym.

3. Jakie wyzwania wiążą się z tworzeniem superciężkich elementów?

Stworzenie superciężkich pierwiastków w laboratorium jest trudne, ponieważ ich duża liczba protonów powoduje silne odpychanie elektromagnetyczne, co czyni je wysoce niestabilnymi.

4. Czy w asteroidach mogą istnieć pierwiastki superciężkie?

Tak, spekuluje się, że w asteroidach mogą znajdować się pierwiastki superciężkie. Podobnie jak złoto i metale ciężkie zostały wyniesione na powierzchnię Ziemi w wyniku zderzeń asteroid, pierwiastki te mogły zostać osadzone na naszej planecie w wyniku podobnych zdarzeń.

5. W jaki sposób naukowcy poszukują pierwiastków superciężkich?

Naukowcy stosują różne metody, takie jak ważenie superciężkich pierwiastków w eksperymentach, obliczanie ich gęstości masowych oraz badanie potencjalnych procesów naturalnych i zdarzeń astronomicznych, które mogą wytworzyć te pierwiastki.

6. Jakie przyszłe misje i projekty będą poświęcone zrozumieniu pierwiastków superciężkich?

Misja Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej ma na celu dostarczenie szczegółowych danych na temat ruchu asteroid, pomagając naukowcom w identyfikacji asteroid o niezwykłej gęstości. Trwają także misje kosmiczne, których celem jest zebranie materiału z powierzchni asteroid i przeanalizowanie go na Ziemi.