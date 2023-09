Ryzyko uderzenia asteroidy Bennu w Ziemię do roku 2182

By

Z nowo opublikowanego raportu wynika, że ​​prawdopodobieństwo, że asteroida Bennu, którą NASA śledzi od prawie 1 lat, może w przyszłości uderzyć w Ziemię wynosi 2,700 do 25. Zdaniem zespołu naukowego OSIRIS-REx, Bennu, planetoida bliska Ziemi, została po raz pierwszy odkryta w 1999 r. i ma potencjał, aby dryfować na orbitę ziemską i potencjalnie uderzyć w planetę do września 2182 r.

Bennu przechodzi w pobliżu Ziemi co sześć lat i miał już trzy bliskie spotkania w latach 1999, 2005 i 2011. Naukowcy biorący udział w badaniu, opublikowanym w ScienceDirect, szacują prawdopodobieństwo, że Bennu faktycznie uderzy w Ziemię do 2182 r. na 0.037% lub 1 na 2,700.

W październiku 2020 roku należąca do NASA sonda kosmiczna OSIRIS-REx, co oznacza Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification i Security-Regolith Explorer, przeszła do historii poprzez krótkie dotknięcie powierzchni Bennu, pobranie próbki, a następnie wyrzucenie z asteroidy. Misja ta była pierwszym przypadkiem, w którym NASA pomyślnie zebrała próbkę asteroidy w przestrzeni kosmicznej.

Astrofizyk Hakeem Oluyesi podkreśla, że ​​próbka pobrana z Bennu zawiera czysty, nieskażony materiał, który może ujawnić tajemnice dotyczące pochodzenia naszego Układu Słonecznego. Dodaje, że istnieje możliwość odkrycia cząsteczek biologicznych lub cząsteczek prekursorowych życia.

Gdyby Bennu zderzył się z Ziemią, wyzwoliłby ogromną ilość energii, szacowaną na 1,200 megaton, czyli 24 razy większą niż najpotężniejsza broń nuklearna stworzona przez człowieka. Dla porównania, asteroida, która spowodowała wyginięcie dinozaurów, była równoważna 10 miliardom bomb atomowych, wywołując pożary, tsunami i chmurę pyłu, która zasłoniła słońce.

Ważne jest, aby naukowcy w dalszym ciągu monitorowali Bennu i pogłębiali wiedzę na temat jego trajektorii, aby ocenić potencjalne zagrożenie, jakie stanowi dla Ziemi. Chociaż szanse na uderzenie w 2182 są stosunkowo niskie, podkreśla to potrzebę ciągłych badań i rozwoju strategii ograniczających ryzyko związane z obiektami bliskimi Ziemi.

Źródła: ScienceDirect, IFLScience