Asteroida bliżej Księżyca: Asteroida 2023 TK15 zbliża się do Ziemi

NASA wydała ostrzeżenie w związku z asteroidą, która minie Ziemię w niewiarygodnie bliskiej odległości około 379,994 2023 kilometrów, czyli nawet bliżej niż Księżyc. Oczekuje się, że asteroida oznaczona jako Asteroid 15 TK20 zbliży się do nas 2023 października XNUMX roku.

Asteroida 2023 TK15 należy do grupy planetoid bliskich Ziemi Apollo, obejmującej skały przecinające Ziemię, których półosie większe są większe od osi Ziemi. Te asteroidy zostały nazwane na cześć asteroidy Apollo z 1862 roku, odkrytej przez Karla Reinmutha. NASA pilnie śledzi te obiekty bliskie Ziemi, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej planety.

Aby odkryć asteroidę 2023 TK15, naukowcy wykorzystali między innymi zaawansowaną technologię, taką jak teleskop NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) i Catalina Sky Survey.

Podróżująca z prędkością około 79,085 379,994 kilometrów na godzinę, czyli szybciej niż prom kosmiczny, asteroida jest już w drodze. Minie Ziemię w odległości 384,400 XNUMX km, czyli bliżej niż odległość Księżyca od naszej planety wynosząca XNUMX XNUMX km.

Pomimo bliskiego podejścia, Asteroida 2023 TK15 jest uważana za niegroźną ze względu na swoje stosunkowo małe rozmiary. NASA szacuje, że ma ona od 130 do 150 stóp szerokości, czyli mniej więcej tyle samo, co samolot pasażerski. To spotkanie po raz pierwszy zostało sklasyfikowane jako obiekt bliski Ziemi (NEO), a Laboratorium Napędów Odrzutowych (JPL) NASA potwierdziło, że nie będzie żadnych przyszłych podejść, nazywając je „prawdopodobnie ostatnim bliskim spotkaniem”.

Co ciekawe, wydarzenie to następuje po kilku innych niedawnych przelotach asteroid. 13 października Asteroida 2023 TC1, Asteroida 2023 TB4, Asteroida 2021 NT14, Asteroida 2023 TU5 i Asteroida 2023 TD4 również zbliżyły się do Ziemi najbliżej. Te asteroidy były większe i zbliżyły się do planety z prędkością 1.7 miliona kilometrów na godzinę.

Ponieważ potencjalny wpływ asteroid w dalszym ciągu budzi obawy, dalsze badania i wysiłki monitorujące mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej planety.