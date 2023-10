Statki towarowe i zmiany klimatyczne: czy paliwa o niskiej zawartości siarki mogą być przyczyną?

Nowy rekord został ustanowiony we wrześniu 2023 r., kiedy globalna temperatura była o 1.8 stopnia Celsjusza wyższa niż normalnie. Te bezprecedensowe upały skłoniły niektórych do zastanowienia się, czy statki towarowe, od których obecnie wymaga się stosowania paliw o niskiej zawartości siarki, mogą przyczyniać się do zmiany klimatu. Od początku 2020 r. statki mają obowiązek stosować ropę naftową o zawartości siarki nie większej niż 0.5%, co pozwala obniżyć poziom gazowego dwutlenku siarki i poprawić jakość powietrza. Istnieją jednak obawy, że taka zmiana paliwa może mieć niezamierzone konsekwencje.

Zdaniem naukowców teoria łącząca paliwa o niskiej zawartości siarki i rosnące temperatury ma pewne zalety, ale nie jest siłą napędową obecnej fali upałów. Podczas spalania paliwa powstają cząstki chłodzące, które sprzyjają tworzeniu się chmur i odbijają światło słoneczne, ale emituje również duże ilości dwutlenku węgla ogrzewającego planetę. Klimatolog Olaf Morgenstern uważa, że ​​wpływ czystszych paliw żeglugowych na globalne temperatury będzie minimalny, a jego urzeczywistnienie zajmie kilka lat.

Należy zauważyć, że paliwa kopalne nie są jedynym źródłem cząstek chłodzących. Glony wytwarzają również podobne cząsteczki, które mają działanie chłodzące na planetę. Dodatkowo cząstki te tracą część swojej mocy, gdy stają się coraz bardziej powszechne. Według Morgensterna wpływ usunięcia niektórych z tych cząstek z atmosfery jest niepewny i trudny do oszacowania.

Chociaż stosowanie paliw o niskiej zawartości siarki jest korzystne dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jest mało prawdopodobne, aby jego wpływ na globalne temperatury był znaczący w porównaniu z innymi czynnikami, takimi jak emisje z paliw kopalnych i zjawisko pogodowe El Niño. Morgenstern przypisuje niedawny wzrost temperatury postępującemu globalnemu ociepleniu i wpływowi El Niño. Podkreśla, że ​​wzrost temperatury nie jest liniowy, ale następuje stopniowo, często zbiegając się z latami El Niño. Pojawienie się El Niño, podczas którego ciepła woda przepływa przez Pacyfik, uwalniając ciepło do powietrza, ma konsekwencje na całym świecie.

Chociaż statki towarowe mogą odgrywać rolę w przyczynianiu się do zmiany klimatu, stanowią tylko jeden element układanki. Ogólny wpływ paliw o niskiej zawartości siarki na globalną temperaturę będzie prawdopodobnie niewielki, natomiast inne czynniki, takie jak emisje z paliw kopalnych i naturalne zjawiska klimatyczne, będą miały bardziej znaczący wpływ. Aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym, kluczowe jest kontynuowanie badań i zrozumienie złożonych interakcji między różnymi czynnikami.

