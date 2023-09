Najstarsza drewniana konstrukcja, jaką kiedykolwiek odkryto, wskazuje na zaawansowanych przodków

Archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia przy wodospadzie Kalambo w Zambii, odkrywając najstarszą drewnianą konstrukcję, jaką kiedykolwiek znaleziono, datowaną na co najmniej 476,000 XNUMX lat. Odkrycie to sugeruje, że nasi przodkowie byli bardziej zaawansowani, niż wcześniej sądzono. Drewniana konstrukcja, uważana za platformę, chodnik lub podwyższone mieszkanie, była wyjątkowo dobrze zachowana i nosi ślady użycia kamiennych narzędzi do łączenia ze sobą dwóch dużych kłód. Na miejscu odkryto także zbiór drewnianych narzędzi, w tym klin i kij do kopania.

Odkrycie to podważa pogląd, że nasi przodkowie prowadzili koczowniczy tryb życia, ponieważ konstrukcja wydaje się stanowić stałe miejsce zamieszkania w pobliżu wodospadów. Obecność stałego źródła wody sugeruje, że nasi krewni potrafili planować i budować trwałe konstrukcje. Główny autor badania, archeolog Larry Barham, podkreśla, że ​​odkrycie pokazuje zdolności transformacyjne i abstrakcyjne myślenie naszych przodków. Sugeruje, że wykorzystali swoją inteligencję, wyobraźnię i umiejętności, aby stworzyć coś, co nigdy wcześniej nie istniało.

Uważa się, że wysoki poziom wody w wodospadzie Kalambo przez wieki zachował drewnianą konstrukcję. Datowanie luminescencyjne, nowa metoda zastosowana przez naukowców, ujawniła wiek struktury i potwierdziła, że ​​poprzedza ona ewolucję Homo sapiens. Poprzednie konstrukcje drewniane datowano na około 9,000 XNUMX lat, co czyni to odkrycie ogromnym znaczeniem dla zrozumienia możliwości naszych wczesnych przodków.

Odkrycie to podkreśla zdolności poznawcze naszych przodków, w tym planowanie, wizualizację i zdolność tworzenia złożonych struktur. Podważa wcześniejsze założenia dotyczące możliwości i stylu życia wczesnych ludzi. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć cel i funkcję tej konstrukcji, jasne jest, że nasi przodkowie posiadali zdolność zaawansowanego myślenia i rozwiązywania problemów.

