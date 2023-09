Badania wykazały, że ludzie budowali drewniane konstrukcje pół miliona lat temu

By

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu i Uniwersytetu Aberystwyth odkryli dowody na to, że ludzie budowali konstrukcje z drewna pół miliona lat temu. Zespół odkopał dobrze zachowane drewno na stanowisku archeologicznym w wodospadzie Kalambo w Zambii, którego początki sięgają co najmniej 476,000 XNUMX lat, poprzedzające ewolucję Homo sapiens. Ślady nacięć na drewnie za pomocą kamiennych narzędzi świadczą o tym, że pierwsi ludzie ukształtowali i połączyli dwie duże kłody, tworząc konstrukcję, prawdopodobnie platformę lub część mieszkania.

Odkrycie to podważa panujący pogląd, że ludzie z epoki kamienia prowadzili koczowniczy tryb życia. Region zapewniał wieloletnie źródło wody i obfitości pożywienia, umożliwiając tym ludziom osiedlanie się i wznoszenie budowli. Odkrycie drewnianych konstrukcji pokazuje, że ci pierwsi ludzie posiadali inteligencję, wyobraźnię i umiejętności potrzebne do stworzenia czegoś, co nigdy wcześniej nie istniało.

Zespół badawczy wykorzystał nowe techniki datowania luminescencyjnego, aby określić wiek znalezisk. Analizując ostatni raz, kiedy minerały otaczającego piasku były wystawione na działanie światła słonecznego, badacze byli w stanie określić wiek drewna na pół miliona lat. Ta nowa metoda datowania ma istotne implikacje dla zrozumienia ewolucji człowieka i pozwala na datowanie dalej w przeszłość.

Wodospad Kalambo, położony nad rzeką Kalambo, leży na granicy Zambii i regionu Rukwa w Tanzanii. Jest znany ze swojego znaczenia archeologicznego i został nominowany do włączenia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niedawne odkrycia podkreślają znaczenie tego miejsca, a badacze opowiadają się za uznaniem go za obiekt światowego dziedzictwa ONZ.

Badania te są częścią szerszego projektu „Deep Roots of Humanity” finansowanego przez brytyjską Radę ds. Badań nad Sztuką i Humanistyką. Ma na celu zbadanie rozwoju technologii ludzkiej w epoce kamienia. Projekt obejmuje współpracę z Narodową Komisją Ochrony Dziedzictwa Zambii, Livingstone Museum, Moto Moto Museum i Muzeum Narodowym w Lusace. Naukowcy spodziewają się, że z podmokłych piasków wodospadu Kalambo dokonają się dalsze ekscytujące odkrycia.