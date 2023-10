Nowo odkryta asteroida przeleci blisko Ziemi

W ostatnich latach powszechnie przyjęto, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wyginięcia dinozaurów było uderzenie asteroidy. Hipoteza Alvareza, dominująca teoria wyjaśniająca to wymieranie, sugeruje, że asteroida zderzyła się z Ziemią około 65 milionów lat temu, co doprowadziło do wyginięcia wielu gatunków dinozaurów. Dowody potwierdzające tę teorię obejmują odkrycie krateru uderzeniowego, znanego jako krater Chicxulub, położonego pod półwyspem Jukatan w Meksyku. Zgodnie z hipotezą uderzenie asteroidy spowodowałoby powstanie potężnych fal pływowych i utworzenie krateru o szerokości 140 km. Gruz zostałby wyrzucony w przestrzeń kosmiczną, pokrywając Ziemię w scenariuszu przypominającym zimę nuklearną, co ostatecznie doprowadziłoby do wyginięcia dinozaurów.

W wyniku niedawnych odkryć Biuro Koordynacji Obrony (PDCO) NASA, odpowiedzialne za monitorowanie obiektów bliskich Ziemi (NEO), rzuciło światło na asteroidę, która według przewidywań przeleci dziś blisko Ziemi. Przewiduje się, że skała ta, oznaczona jako asteroida 2023 UH przez Centrum Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi (CNEOS) NASA, 2.5 października zbliży się do naszej planety na odległość zaledwie 20 miliona kilometrów. Obecnie pędzi w stronę Ziemi z prędkością około 39,932 XNUMX km na godzinę, niewiele poniżej prędkości międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM).

Należąca do grupy planetoid bliskich Ziemi Apollo, asteroida 2023 UH należy do klasy skał kosmicznych, które przecinają się z orbitą Ziemi i mają półosie większe niż ziemskie. Asteroidy te zostały nazwane na cześć kolosalnej asteroidy Apollo z 1862 r., odkrytej po raz pierwszy przez niemieckiego astronoma Karla Reinmutha w latach trzydziestych XX wieku.

NASA dostarczyła również informacje dotyczące wielkości asteroidy 2023 UH, stwierdzając, że nie można jej sklasyfikować jako „potencjalnie niebezpiecznej asteroidy” ze względu na jej stosunkowo małe rozmiary. Mierząca od 52 do 118 metrów szerokości, asteroida ta jest porównywalna wielkością do samolotu.

Ponadto oczekuje się, że dwie kolejne asteroidy, Asteroida 2023 TK15 i Asteroid 2020 UR, również przelecą dziś obok Ziemi, dołączając do Asteroidy 2023 UH w jej bliskim podejściu.

