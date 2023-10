Lód morski Antarktyki kurczy się do rekordowo niskiego poziomu, przyspieszając globalny wzrost poziomu morza

Lód morski Antarktydy, niegdyś wystarczająco ekspansywny, aby podwoić rozmiar zamarzniętego kontynentu, osiągnął w tym roku rekordowo niski poziom. Cieplejsze wody oceaniczne spowodowane zmianami klimatycznymi przyczyniły się do znacznego kurczenia się zimowego lodu morskiego, przy czym w tym roku wystąpił najmniejszy zasięg lodu od rozpoczęcia pomiarów satelitarnych w 1980 r.

Z niedawnej analizy przeprowadzonej przez Krajowe Centrum Danych o Śniegu i Lodzie odkryto, że 10 września lód morski osiągnął największą powierzchnię w roku, ale był o prawie 350,000 1986 mil kwadratowych mniejszy niż poprzedni rekordowo niski poziom w XNUMX r. Spadek ten w lodzie morskim ma daleko idące konsekwencje, szczególnie w odniesieniu do globalnego wzrostu poziomu morza.

Chociaż brakujący lód morski nie dodaje bezpośrednio wody do oceanu, odgrywa kluczową rolę w ochronie lodowców i szelfów lodowych przed burzami i ciepłymi wodami oceanu. Brak lodu morskiego przyspiesza topnienie lądowych formacji lodowych, co prowadzi do zwiększonego podnoszenia się poziomu morza. Ponadto odsłonięta woda oceaniczna pochłania więcej ciepła niż lód, co utrudnia regenerację i ponowne uformowanie się lodu morskiego w kolejnych latach.

Naukowcy ostrzegają, że układ lodowy Antarktyki wszedł w nowy reżim, charakteryzujący się silniejszym wpływem ciepłych wód oceanicznych, które ograniczają wzrost lodu. Znacząca utrata lodu morskiego jest alarmującym wskaźnikiem wpływu zmian klimatycznych na Antarktydę.

Dalsze badania zwracają również uwagę na szybkie topnienie lodowców i szelfów lodowych Antarktydy. W szczególności szelf lodowy Antarktyki Zachodniej najsilniej reaguje na ocieplenie świata. Zawiera znaczną ilość wody, która po stopieniu może znacznie podnieść poziom mórz na świecie.

Przyspieszający spadek pokrywy lodowej Antarktyki wymaga pilnych działań w celu złagodzenia zmiany klimatu i ograniczenia dalszego wzrostu poziomu morza na świecie. Ponieważ ludzkość stoi w obliczu konsekwencji tych zmian, niezbędne stają się środki adaptacyjne, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stwarza topniejący lód na Antarktydzie.

FAQ

1. W jaki sposób kurczący się lód morski Antarktyki przyczynia się do wzrostu poziomu mórz na świecie?

Brakujący lód morski pozwala na przyspieszone topnienie lodowców i szelfów lodowych na lądzie. W miarę topnienia lądowych formacji lodowych dostarczają one do oceanów dodatkową wodę, co powoduje globalny wzrost poziomu mórz.

2. Dlaczego lód morski trudno się regeneruje po złym roku kurczenia się?

Odsłonięta woda oceaniczna, która nie zamarza, pochłania więcej ciepła niż lód. Ta zwiększona absorpcja ciepła utrudnia ponowne tworzenie się nowego lodu w kolejnych latach, utrudniając odbudowę lodu morskiego po jego znacznym spadku.

3. Jaki jest wpływ ciepłych wód oceanicznych na układ lodowy Antarktyki?

Cieplejsze wody oceaniczne ograniczają wzrost lodu, potencjalnie prowadząc do nowego reżimu w systemie lodu morskiego Antarktyki. Wpływ ciepłych wód oceanicznych zmniejsza zasięg lodu morskiego i przyczynia się do jego kurczenia się w czasie.