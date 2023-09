Poziom lodu morskiego na Antarktydzie osiągnął rekordowo niski poziom, co budzi obawy dotyczące wpływu zmian klimatycznych

By

Według amerykańskiego Krajowego Centrum Danych o Śniegu i Lodzie (NSIDC) zasięg lodu morskiego otaczającego Antarktydę osiągnął zimą rekordowo niski poziom. Rozwój ten wzbudził wśród naukowców obawy dotyczące przyspieszających skutków zmian klimatycznych w południowym regionie polarnym. Zmniejszenie się pokrywy lodowej może mieć tragiczne konsekwencje dla zwierząt takich jak pingwiny, które rozmnażają się i wychowują swoje młode na lodzie. Ponadto redukcja światła słonecznego odbijanego przez biały lód z powrotem w przestrzeń kosmiczną przyczynia się do globalnego ocieplenia.

10 września zasięg lodu morskiego na Antarktydzie osiągnął swój szczyt i wynosił 16.96 miliona kilometrów kwadratowych, co stanowi najniższe zimowe maksimum od rozpoczęcia pomiarów satelitarnych w 1979 roku. Oznacza to spadek o około 1 milion kilometrów kwadratowych w porównaniu z poprzednim zimowym rekordem ustanowionym w 1986 roku. naukowiec Walt Meier określił ten rok jako „ekstremalnie rekordowy rok”.

Chociaż Arktyka doświadczyła już znaczących skutków zmiany klimatu, a lód morski szybko się pogarszał w ciągu ostatniej dekady, wpływ na lód morski Antarktyki jest mniej pewny. Jednak niedawna zmiana w kierunku rekordowo niskich warunków w regionie wzbudziła wśród naukowców obawy, że zmiany klimatyczne mogą w końcu ujawnić się na Antarktydzie.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Communications Earth and Environment na początku tego miesiąca sugeruje, że ocieplenie temperatury oceanów, napędzane głównie przez emisję gazów cieplarnianych powodowaną przez człowieka, przyczynia się do spadku poziomu lodu morskiego od 2016 r. Odkrycie to pokrywa się z potrzebą ograniczenia efektu cieplarnianego emisji gazów w celu ochrony wrażliwych ekosystemów i zamarzniętych regionów świata.

Aby w pełni zrozumieć konsekwencje rekordowo niskiego poziomu lodu morskiego na Antarktydzie, konieczne są dalsze analizy i badania, istotne jest jednak podjęcie działań w celu łagodzenia zmiany klimatu i ograniczenia negatywnego wpływu na planetę.

Źródła:

- Reuters