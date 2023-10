Ujawniono ukrytą historię subglacjalnego krajobrazu Antarktydy

Niedawne przełomowe badania prowadzone przez Uniwersytet w Durham odsłoniły starożytny krajobraz uformowany w rzekę, ukryty pod rozległą pokrywą lodową Antarktydy Wschodniej. Wykorzystując dane satelitarne i techniki sondowania radiowego, badacze zagłębili się w przeszłość Antarktydy, rzucając światło na historię pokrywy lodowej i jej reakcję na zmianę klimatu.

Ten nowo odkryty krajobraz, zajmujący rozległy obszar 32,000 14 kilometrów kwadratowych, pozwala wejrzeć w czasy, gdy rzeki ukształtowały ten region ponad 34 milionów lat temu. Co ciekawe, poprzedza ono początkowe formowanie się lodu na Antarktydzie Wschodniej o około XNUMX miliony lat. Krajobraz składa się z dolin i grzbietów porównywalnych wielkością do tych występujących w Północnej Walii w Wielkiej Brytanii, co sugeruje długie okresy stabilności temperatury na badanym obszarze, ponieważ pozostawał on w dużej mierze nietknięty przez wdzierający się lód.

Profesor Stewart Jamieson, główny autor badania, podkreśla kluczową rolę tego ukrytego krajobrazu w regulacji przepływu lodu i reagowaniu na zmiany klimatyczne. Porównuje tajemniczą krainę pod pokrywą lodową Antarktydy Wschodniej do powierzchni Marsa w oparciu o naszą ograniczoną wiedzę.

To ważne odkrycie ma konsekwencje dla nauk o klimacie, ponieważ ujawnia, że ​​pomimo cofania się pokrywy lodowej w cieplejszych okresach, ten konkretny region pozostał wyjątkowo stabilny. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla przewidywania reakcji pokrywy lodowej na obecne i przyszłe ocieplenie klimatu.

Profesor Neil Ross z Newcastle University, współautor badania, opisuje znalezisko jako „ukryte na widoku” przez wiele lat. Oferuje cenne informacje na temat wczesnej i długoterminowej historii pokrywy lodowej Antarktyki Wschodniej, a także jej potencjalnej reakcji na przyszłe zmiany klimatyczne.

To przełomowe osiągnięcie opiera się na wcześniejszych pracach tego samego zespołu badawczego i współpracowników, które odsłoniły ukryte pasma górskie, systemy kanionów i jeziora pod lodem Antarktyki. Podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają zdjęcia satelitarne i echosonda radiowa w odkrywaniu podlodowych krajobrazów.

Co najważniejsze, odkrycie to wskazuje na możliwość istnienia dalszych nieodkrytych krajobrazów ukrytych pod pokrywą lodową Antarktyki Wschodniej. Profesor Jamieson potwierdza, że ​​trwają badania tego ukrytego terenu, których celem jest wypełnienie luk w badaniach i pogłębienie wiedzy na temat ewolucji pokrywy lodowej i leżącego pod nią krajobrazu na przestrzeni czasu.

Organizacje takie jak brytyjska Rada ds. Badań nad Środowiskiem Naturalnym (NERC), amerykańska Narodowa Fundacja Nauki (NSF) i NASA odegrały kluczową rolę we wsparciu tego badania, zapewniając niezbędne fundusze na gromadzenie danych i badania.

Odkrycia z głębi Antarktydy w dalszym ciągu odkrywają historię klimatu Ziemi, oferując cenny wgląd w przeszłe i przyszłe wyzwania. Starożytne rzeki, które niegdyś płynęły pod lodem, pomagają nam zrozumieć zmieniający się świat i stawić mu czoła.

FAQ

Co badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Durham ujawniło na temat Antarktydy?

Badania prowadzone przez Uniwersytet w Durham odsłoniły starożytny krajobraz uformowany przez rzekę ukryty pod pokrywą lodową Antarktydy Wschodniej. Krajobraz obejmujący obszar 32,000 14 kilometrów kwadratowych sugeruje, że rzeki ukształtowały ten region ponad 34 milionów lat temu, poprzedzając początkowe utworzenie się pokrywy lodowej o około XNUMX miliony lat.

Co to odkrycie oznacza dla nauki o klimacie?

Odkrycie starożytnego krajobrazu subglacjalnego na Antarktydzie zapewnia wgląd w stabilność regionu w przeszłości pomimo cofania się pokrywy lodowej w cieplejszych okresach. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla przewidywania, jak pokrywa lodowa może zareagować na trwające i przyszłe ocieplenie klimatu.

Jakie jest znaczenie tego ukrytego krajobrazu pod pokrywą lodową Antarktydy Wschodniej?

Ukryty krajobraz odgrywa kluczową rolę w regulowaniu przepływu lodu i zrozumieniu reakcji pokrywy lodowej na zmiany klimatyczne. Dostarcza cennych informacji na temat wczesnej i długoterminowej historii pokrywy lodowej Antarktyki Wschodniej i jej potencjalnej reakcji na przyszłe zmiany klimatyczne.

Jak przebiegało badanie?

W badaniu wykorzystano dane satelitarne i techniki sondowania radiowego do analizy ukrytego krajobrazu pod pokrywą lodową Antarktydy Wschodniej. Umożliwiło to badaczom odkrycie starożytnego krajobrazu utworzonego przez rzeki i uzyskanie wglądu w subglacjalne krajobrazy Antarktydy.