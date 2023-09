Odkrycie starożytnych prekursorów komórek mózgowych u prostych zwierząt

Naukowcy z Hiszpanii i Niemiec dokonali fascynującego odkrycia u prostych zwierząt zwanych placozoanami, co sugeruje, że elementy składowe naszych komórek mózgowych mogły powstać miliardy lat temu. Placozoany, maleńkie stworzenia przypominające ziarenko piasku, to prymitywne organizmy, które składają się z różnych typów komórek i nie mają narządów. Żyli na ciepłych płyciznach morskich około 800 milionów lat temu, gdzie żywili się drobnoustrojami i glonami.

Naukowcy pod kierownictwem biologa komórkowego Sebastiána Najle z Centrum Regulacji Genomu odkryli wyspecjalizowane komórki u placozoanów, które wykazują niezwykłe podobieństwo do neuronów występujących w bardziej złożonych organizmach. Komórki te, zwane komórkami peptydergicznymi, uwalniają sygnały peptydowe w celu koordynowania zachowania placozoanów, podobnie jak robią to neurony u innych zwierząt. Chociaż komórki placozoan nie są w pełni rozwiniętymi neuronami, służą jako ważny etap ewolucyjny.

Dzięki analizie genetycznej i badaniom mikroskopowym zespół zidentyfikował 14 różnych typów komórek peptydowych u placozoanów. Komórki mają te same geny, co nasze neurony, ale brakuje im pewnych wyspecjalizowanych elementów niezbędnych do odbierania i generowania sygnałów elektrycznych. Zamiast tego wykorzystują białka receptorowe zwane GPCR do odbierania komunikatów chemicznych, które są powszechne w różnych typach komórek zwierzęcych.

Co ciekawe, te komórki uwalniające peptydy są wysoce konserwatywne u placozoanów, ale nie występują u innych wczesnych zwierząt, takich jak gąbki i galaretki grzebieniowe. Sugeruje to, że ewolucja komórek wydzielających peptydy poprzedza rozwój innych komórek neuronopodobnych. Naukowcy stawiają także intrygujące pytania dotyczące ewolucyjnego pochodzenia neuronów. Czy neurony ewoluowały raz, a potem się rozeszły, czy też ewoluowały wiele razy równolegle?

Zrozumienie ewolucji i zmian komórek w czasie ma kluczowe znaczenie dla odkrycia historii ewolucji życia. Placozoany, wraz z innymi nietradycyjnymi modelami zwierząt, takimi jak ctenofory i gąbki, skrywają fascynujące tajemnice, które naukowcy dopiero zaczynają odkrywać.

źródło: komórka