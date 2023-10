Mikroby, które żyją na minerałach, mogą dostarczyć wskazówek dotyczących historii Ziemi

Naukowcy dokonali fascynującego odkrycia na temat starożytnych mikroorganizmów zwanych metanogenami, które mogą rzucić światło na historię Ziemi. Metanogeny to wyjątkowe organizmy, które nie wykorzystują światła słonecznego do wytwarzania energii i są wrażliwe na tlen. Pozyskują energię poprzez rozkład skał i minerałów w swoim środowisku, wytwarzając przy tym metan.

Redukcja metanu i wzrost zawartości tlenu w atmosferze ziemskiej około 2.4 miliarda lat temu od lat stanowi zagadkę dla naukowców. Współautor badania, Eric Boyd, wyjaśnia, że ​​zbiegło się to w czasie ze spadkiem populacji metanogenów. Jedna z teorii sugeruje, że metanogeny stanęły w obliczu zwiększonej konkurencji o zasoby od innych organizmów, co spowodowało spadek ich liczebności. Inna teoria sugeruje, że zmiany w strukturze wulkanów doprowadziły do ​​zmniejszenia dostępnego niklu, który jest niezbędny do przetrwania metanogenów.

Jednak ostatnie badania wykazały, że metanogeny zależne od niklu mogą przetrwać przy znacznie mniejszych ilościach niklu, niż wcześniej sądzono. Mikroorganizmy te mają zdolność magazynowania i akumulacji niklu w sobie, co umożliwia im przetrwanie nawet w środowiskach, w których niklu jest mało.

Aby zrozumieć ten proces, zespół Boyda hodował metanogeny w różnych ilościach niklu i obserwował ich reakcję. Mierząc ilość wytwarzanego metanu, oszacowali tempo wzrostu i przeżywalności metanogenów. Korzystając z technik spektroskopowych, udało im się określić ilość niklu zmagazynowanego w ogniwach.

Konsekwencje tego badania wykraczają poza sferę naukową. Boyd uważa, że ​​głębsze zrozumienie procesu biominingu mogłoby doprowadzić do rozwoju technologii wydobywczych o mniejszym wpływie na środowisko. Podkreśla trzy kluczowe aspekty badań: odkrycie, że komórki mogą pozyskiwać nikiel z minerałów, zdolność metanogenów do rozwoju przy niskich stężeniach niklu oraz ich zdolność do gromadzenia go do przyszłego wykorzystania.

Badania te nie tylko dostarczają wglądu w to, jak powstało życie na Ziemi, ale także dostarczają wskazówek na temat tworzenia nadającego się do zamieszkania środowiska dla innych form życia. Odkrywając tajemnice przetrwania metanogenu, naukowcy są o krok bliżej zrozumienia starożytnej historii naszej planety.

