Nowe badanie bada powiązania genetyczne między starożytnymi ludźmi a zdrowiem psychicznym

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Hiszpanii sugeruje, że współcześni ludzie mogli odziedziczyć genetyczną predyspozycję do problemów psychicznych od swoich odległych przodków. Badanie podkreśla potencjalną rolę adaptacji genetycznych archaicznych gatunków ludzkich, zwłaszcza denisowian, w zwiększaniu podatności współczesnych ludzi na choroby takie jak depresja.

Badania opublikowane w czasopiśmie PLOS Genetics opierają się na wcześniejszych badaniach, które skupiały się na konkretnym wariancie genetycznym zwanym SLC30A9. Wariant ten, który wyewoluował w wyniku pozytywnej selekcji w populacjach Azji Wschodniej, odgrywa kluczową rolę w regulacji transportu cynku przez błony komórkowe w organizmie człowieka. Cynk jest niezbędny do zdrowego wzrostu i funkcjonowania układu nerwowego i odpornościowego, a także do utrzymania pobudliwości układu nerwowego. Wiadomo również, że ma to związek ze zdrowiem psychicznym.

Badanie pokazuje, że adaptacje genetyczne związane z genem SLC30A9 u współczesnych ludzi zmieniły jego regulację. Poprzednie badania wskazywały na potencjalny związek między tym wariantem genetycznym a podwyższonym ryzykiem depresji i innych problemów psychicznych. Chociaż solidne twierdzenia dotyczące tych powiązań są nadal badane, to badanie rzuca światło na potencjalne genetyczne podłoże podatności na zdrowie psychiczne.

Aby dokładniej zbadać tę genetyczną predyspozycję do chorób psychicznych, naukowcy sugerują rozszerzenie badania na modele zwierzęce. Rubén Vicente, biolog molekularny z Uniwersytetu Pompeu Fabra, podkreśla potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań, aby uzyskać lepszy wgląd w wzajemne oddziaływanie genów i zdrowia psychicznego.

Co ciekawe, wariant genetyczny SLC30A9 nie odpowiada neandertalczykom, ale wydaje się mieć podobieństwa z genem Denisovana. Analiza genomu ujawnia, że ​​wariant ten prawdopodobnie powstał w wyniku krzyżowania się z archaicznymi ludźmi w przeszłości, prawdopodobnie z Denisowianami.

Na poparcie swoich ustaleń zespół badawczy przeprowadził eksperymenty laboratoryjne ilustrujące wpływ tej zmienności genetycznej na struktury komórkowe, w tym mitochondria, regulację cynku i metabolizm. Co więcej, spekulują, że wariant Denisovana mógł zapewniać ochronę przed zimnym klimatem, oferując ludziom selektywną korzyść i przyczyniając się do występowania wariantu genu SLC30A9 w obecnej populacji.

Badania te zagłębiają się w historię ewolucji naszych genów i ich wpływ na nasze dzisiejsze zdrowie. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te powiązania, to badanie dostarcza znaczącego fragmentu układanki pozwalającego zrozumieć powiązania genetyczne między naszymi starożytnymi przodkami a wyzwaniami w zakresie zdrowia psychicznego, przed którymi stoi współczesny człowiek.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co to jest SLC30A9?

SLC30A9 to specyficzny wariant genetyczny, który odgrywa istotną rolę w regulacji transportu cynku przez błony komórkowe w organizmie człowieka. Cynk jest niezbędny do wzrostu i funkcjonowania układu nerwowego i odpornościowego oraz jest powiązany ze zdrowiem psychicznym.

2. W jaki sposób denisowianie przyczynili się do podatności współczesnego człowieka na problemy psychiczne?

Analiza genomu sugeruje, że Denisovanie, archaiczny gatunek ludzki, krzyżowali się w przeszłości ze współczesnymi ludźmi. To krzyżowanie mogło wprowadzić adaptacje genetyczne, w tym wariant SLC30A9, który zmienił jego regulację i potencjalnie zwiększył podatność współczesnych ludzi na problemy ze zdrowiem psychicznym.

3. Co to badanie oznacza dla zapobiegania i leczenia problemów zdrowia psychicznego?

Chociaż potrzebne są dalsze badania, niniejsze badanie otwiera nowe możliwości zrozumienia złożonej zależności między genetyką a zdrowiem psychicznym. Wnioski uzyskane z tych badań mogą ostatecznie przyczynić się do opracowania ulepszonych metod zapobiegania i leczenia problemów zdrowia psychicznego w przyszłości.