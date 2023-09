Nowa metoda przekształca tworzywa sztuczne w cenne środki powierzchniowo czynne stosowane w mydłach i detergentach

By

Naukowcy z Virginia Tech opracowali przełomową metodę recyklingu tworzyw sztucznych w cenne substancje chemiczne zwane środkami powierzchniowo czynnymi, które są wykorzystywane do produkcji mydła, detergentów i innych produktów. Metoda ta może stanowić opłacalną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnego recyklingu tworzyw sztucznych.

Kluczem do tego odkrycia jest molekularne podobieństwo tworzyw polietylenowych i kwasów tłuszczowych, które są chemicznym prekursorem mydła. Obydwa materiały składają się z długich łańcuchów węglowych, ale kwasy tłuszczowe mają dodatkową grupę atomów na końcu łańcucha. Opierając się na tym podobieństwie, badacze postawili hipotezę, że powinno być możliwe przekształcenie polietylenu w kwasy tłuszczowe, a ostatecznie wytworzenie mydła.

Aby skutecznie rozbić długie łańcuchy polietylenowe na krótsze, zespół badawczy opracował unikalny proces termolizy w gradiencie temperatury. Proces ten polegał na podgrzaniu tworzywa w specjalnie zbudowanym reaktorze do wysokiej temperatury, a następnie szybkim jego schłodzeniu. Po termolizie badacze uzyskali „polietylen o krótkim łańcuchu”, znany również jako woski.

Następnym krokiem było dodanie kilku kolejnych kluczowych etapów, w tym zmydlania, w celu przekształcenia wosków w mydło. Z pomocą ekspertów specjalizujących się w modelowaniu obliczeniowym i analizie ekonomicznej zespół badawczy udoskonalił proces upcyklingu. Efektem końcowym było pierwsze na świecie mydło wykonane z tworzyw sztucznych.

Warto zauważyć, że tę metodę upcyklingu można zastosować zarówno do polietylenu, jak i innego powszechnie stosowanego tworzywa sztucznego, polipropylenu. Te tworzywa sztuczne można znaleźć w różnych produktach konsumenckich codziennego użytku, takich jak opakowania, pojemniki na żywność i tkaniny. Główną zaletą tej techniki upcyklingu jest to, że można w niej przetwarzać jednocześnie polietylen i polipropylen, co eliminuje potrzebę oddzielnego sortowania tych tworzyw sztucznych.

Ponadto metoda ma proste wymagania: plastyczność i ciepło. Chociaż do przekształcenia wosków w kwasy tłuszczowe i mydło potrzebne są dodatkowe składniki, początkowa przemiana plastiku jest prosta. Dzięki temu tę metodę upcyklingu można łatwo dostosować i potencjalnie skalować do zastosowań przemysłowych.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Science i przedstawiają nową drogę recyklingu tworzyw sztucznych bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur i nowatorskich katalizatorów. To innowacyjne podejście może zainspirować przyszłe kreatywne projekty procedur upcyklingu.