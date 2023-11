Badanie strategii zmniejszania fototoksyczności w obrazowaniu żywych komórek

By

Obrazowanie żywych komórek zrewolucjonizowało nasze rozumienie dynamicznych procesów komórkowych, umożliwiając wizualizację dynamiki molekularnej w czasie rzeczywistym. Jednakże zastosowanie obrazowania fluorescencyjnego o wysokiej rozdzielczości w żywych komórkach jest ograniczone fototoksycznością, która występuje w wyniku tworzenia się reaktywnych form tlenu (ROS) w wyniku intensywnego lub długotrwałego oświetlenia próbki. Fototoksyczność może zakłócać struktury i funkcje komórkowe, prowadząc do dysfunkcji komórek, a nawet śmierci komórek.

W szczególności mitoza, proces podziału komórek, jest bardzo wrażliwy na fototoksyczność. Poprzednie badania wykazały, że wysoki poziom oświetlenia światłem może hamować wejście mitozy i wydłużać czas trwania mitozy. Aby dokładnie uchwycić dynamikę zdarzeń mitotycznych, istotne jest ograniczenie fototoksyczności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rozdzielczości czasoprzestrzennej.

Chociaż zaproponowano kilka podejść mających na celu zmniejszenie fotouszkodzeń w obrazowaniu żywych komórek, takich jak użycie zaawansowanych mikroskopów lub światła wzbudzającego o większej długości fali, metody te mają ograniczenia pod względem kosztów lub zmniejszonej jasności fluorescencji. Innym podejściem jest dodanie do buforu obrazującego przeciwutleniaczy, które usuwają RFT i zmniejszają stres oksydacyjny powodowany przez oświetlenie światłem.

W niedawnym badaniu naukowcy przeprowadzili badanie przesiewowe w celu zidentyfikowania przeciwutleniaczy, które skutecznie zmniejszają fotouszkodzenia podczas zdarzeń mitotycznych w obrazowaniu żywych komórek. Spośród kilku badanych związków kwas askorbinowy (witamina C) znacząco zmniejszał efekty fototoksyczne, nie wywołując cytotoksycznych skutków ubocznych. Badanie wykazało, że kwas askorbinowy w odpowiednich stężeniach nie wpływał na przeżycie komórek, segregację chromosomów ani progresję cyklu komórkowego. Co więcej, dodanie kwasu askorbinowego do nośników obrazu umożliwiło trójwymiarowe obrazowanie poklatkowe procesów mitotycznych w wysokiej rozdzielczości bez widocznych fotouszkodzeń.

Badanie to zapewnia skuteczne rozwiązanie zmniejszające fototoksyczność podczas obrazowania żywych komórek i demonstruje jego zastosowanie w przechwytywaniu dynamiki mitotycznej z wysoką rozdzielczością czasoprzestrzenną. Stosując przeciwutleniacze, takie jak kwas askorbinowy, badacze mogą teraz dokładniej badać dynamiczne procesy komórkowe bez ryzyka błędnej interpretacji spowodowanej fotouszkodzeniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czym jest fototoksyczność w obrazowaniu żywych komórek?

Fototoksyczność odnosi się do uszkodzeń spowodowanych intensywnym lub długotrwałym oświetleniem światłem podczas obrazowania żywych komórek. Dzieje się tak na skutek tworzenia się reaktywnych form tlenu (ROS), które zakłócają struktury i funkcje komórkowe.

2. Dlaczego mitoza jest szczególnie wrażliwa na fototoksyczność?

Mitoza, proces podziału komórek, jest bardzo wrażliwy na fototoksyczność, ponieważ wysoki poziom oświetlenia światłem może hamować wejście mitozy i wydłużać czas trwania mitozy. Zdarzenia mitotyczne wymagają obrazowania o wysokiej rozdzielczości czasoprzestrzennej, co często wiąże się z częstą ekspozycją na światło wzbudzające.

3. W jaki sposób przeciwutleniacze mogą zmniejszyć fototoksyczność?

Przeciwutleniacze usuwają reaktywne formy tlenu (ROS) i ograniczają stres oksydacyjny powodowany przez oświetlenie światłem, zmniejszając w ten sposób fototoksyczność. W obrazowaniu żywych komórek dodanie przeciwutleniaczy do buforu obrazującego może skutecznie zmniejszyć fotouszkodzenia.

4. Jaka jest rola kwasu askorbinowego (witaminy C) w zmniejszaniu fototoksyczności podczas zdarzeń mitotycznych?

Kwas askorbinowy został zidentyfikowany jako skuteczny przeciwutleniacz, który znacząco zmniejsza fotouszkodzenia podczas zdarzeń mitotycznych w obrazowaniu żywych komórek. Nie wywołuje cytotoksycznych skutków ubocznych i umożliwia obrazowanie poklatkowe w wysokiej rozdzielczości bez widocznych fotouszkodzeń.

5. W jaki sposób zmniejszenie fototoksyczności wpływa na obrazowanie żywych komórek?

Ograniczenie fotouszkodzeń w obrazowaniu żywych komórek pozwala na dokładniejszą i bardziej wiarygodną wizualizację dynamicznych procesów komórkowych. Zapewnia, że ​​wyniki eksperymentów nie zostaną zniekształcone przez nieprawidłowości komórkowe lub błędną interpretację wynikającą z fototoksyczności.