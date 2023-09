Dlaczego mitochondrialne DNA jest przekazywane od matek

Niedawne badanie opublikowane w Nature Genetics rzuciło światło na powód, dla którego mitochondrialne DNA (mtDNA) jest przekazywane głównie z matek na potomstwo. Mitochondria, zwane elektrowniami komórkowymi, wytwarzają energię potrzebną do funkcjonowania komórek. Organelle te są w całości zbudowane na podstawie przepisu genetycznego znajdującego się w DNA matki, podczas gdy mtDNA ojca nie odgrywa żadnej roli.

Badania przeprowadzone na ludzkich plemnikach nie wykazały nienaruszonego mtDNA przed zapłodnieniem, co wskazuje, że w mitochondriach nie ma męskiego mtDNA. Autorzy badania doszli do wniosku, że plemniki ludzkie są pozbawione mtDNA, a genom mitochondrialny u ssaków jest w większości dziedziczony od matki.

Jednym z możliwych wyjaśnień tego zjawiska jest wyższy wskaźnik mutacji genomu mitochondrialnego w porównaniu z genomem jądrowym. Podczas podziału komórkowego mitochondria są losowo rozdzielane pomiędzy komórki potomne, co może prowadzić do tego, że niektóre komórki otrzymają niewystarczającą ilość mitochondriów. Może to skutkować zwiększoną liczbą mutacji i podziałów w mtDNA. Plemniki mają ograniczoną żywotność i muszą zużywać duże ilości energii, aby dotrzeć do komórki jajowej w celu zapłodnienia. Obecność mtDNA w plemnikach może kumulować mutacje ze względu na ich szybkie zużycie energii.

Natomiast komórki jajowe nie czerpią energii z własnych mitochondriów. Pozyskują energię z sąsiednich komórek, co pozwala im zachować zdrowe mtDNA i przekazać je następnym pokoleniom. To wyjaśnia, dlaczego dziedziczenie mtDNA przez matkę jest powszechne.

Chociaż badanie to dostarcza wglądu w dziedziczenie mtDNA przez matkę, nie wyjaśnia rzadkich przypadków, w których wydaje się, że przeniesienie mtDNA pochodzi od obojga rodziców. Jednak odkrycia te mogą pomóc w zrozumieniu zaburzeń płodności, które mogą być przekazywane przez komórki jajowe lub plemniki. Co więcej, ostatnie postępy w mitochondrialnej terapii zastępczej umożliwiły narodziny dzieci z DNA trzech różnych osób, co podkreśla potencjał ukierunkowanych mutacji i chorób genetycznych. Pomimo istotnej roli mtDNA w życiu, wciąż pozostaje wiele do poznania na temat jego pochodzenia i funkcji.

Źródła: Nature Genetics