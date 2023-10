Kometa kriowulkaniczna zmierza w stronę Ziemi: 12P/Pons-Brooks

By

Masywna kometa kriowulkaniczna znana jako 12P/Pons-Brooks zmierza obecnie w stronę Ziemi. Kometa ta, trzykrotnie większa od Mount Everestu, wybuchła niedawno 5 października, co oznaczało jej drugą eksplozję w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Tym, co czyni tę kometę wyjątkową, jest jej skład. Według Dailymail 12P/Pons-Brooks składa się z lodu, pyłu i gazów, które powodują zjawisko podobne do nasycania dwutlenkiem węgla w butelce napoju gazowanego. Szacuje się, że stałe jądro komety ma średnicę 18.6 km, a po ogrzaniu przez Słońce w jego wnętrzu wzrasta ciśnienie, aż do eksplozji, uwalniającej zamarznięte szczątki przez pęknięcia w powłoce jądra.

Podczas ostatniej eksplozji obserwatorzy zauważyli, że koma, chmura gazu otaczająca jądro, zdawała się mieć „rogi”. Dokładna przyczyna tego rogowego kształtu nie jest jeszcze znana, ale eksperci uważają, że może to być spowodowane specyficznym kształtem komina kriowulkanicznego i pewnego rodzaju blokadą powodującą wydalanie materiału według unikalnego wzorca przepływu. Niektórzy nawet porównali wygląd komety do statku kosmicznego Millennium Falcon z Gwiezdnych Wojen.

Pomimo przerażającej trajektorii i kształtu, nie ma bezpośredniego zagrożenia „głębokim uderzeniem” ze strony 12P/Pons-Brooks. Kometa będzie widoczna gołym okiem dopiero, gdy w 2024 r. przeleci blisko Ziemi, a w nasze pobliże wróci dopiero w 2095 r. Jeśli jednak kometa będzie nadal eksplodować, w nadchodzących latach może przyciągnąć większą uwagę.

12P/Pons-Brooks to jedna z 20 znanych komet z aktywnymi wulkanami lodowymi. Po raz pierwszy została zidentyfikowana przez Jean-Louisa Ponsa w lipcu 1812 roku.

