By

Student informatyki na Uniwersytecie w Albercie wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do usprawnienia analizy filmów badawczych, które badają zachowanie kosa czerwonoskrzydłego i jego gniazd. Analiza wideo jest niezbędna do zrozumienia wpływu pasożytnictwa na zachowanie ptaków. Obecna metoda identyfikacji konkretnych ptaków i ich działań wymaga ręcznego przeglądania godzin nagrań wideo i słuchania ich odrębnych odgłosów. Proces ten jest czasochłonny i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu biologii ptaków.

Jednak analiza wideo oparta na sztucznej inteligencji może zrewolucjonizować badania nad zachowaniem ptaków, automatyzując wykrywanie poszczególnych ptaków i ich działań. Priscilla Adebanji, studentka, która pracowała nad tym projektem, wykorzystała narzędzia widzenia komputerowego i algorytmy wykrywania ruchu, aby udoskonalić surowy materiał filmowy i dokładnie określić, kiedy ptaki odwiedzają swoje gniazda, aby nakarmić swoje pisklęta, a także to, czy wchodzą, czy wychodzą. Ta automatyzacja znacznie skraca czas potrzebny na przeglądanie filmów, dzięki czemu proces zbierania danych jest bardziej efektywny.

Oprogramowanie opracowane przez Adebanji wymaga jeszcze dalszego udoskonalenia, ale jego potencjał jest obiecujący. Mogłoby to nie tylko zaoszczędzić czas i wysiłek związany z gromadzeniem danych do celów badawczych, ale także mieć szersze zastosowania w dziedzinie biologii zwierząt. Technologię tę można zastosować do różnych gatunków i projektów, poszerzając możliwości badań ekologicznych.

Przyszłe prace nad programem obejmą analizę czasu trwania wizyt ptaków w gniazdach i określenie płci na podstawie analizy nawoływań ptaków. Ponadto badacze planują zbadać możliwość zastosowania tej technologii w przypadku innych zwierząt, takich jak gryzonie.

Projekt ten pokazuje wyzwania i możliwości w dziedzinie widzenia komputerowego i sztucznej inteligencji. Pracując ze scenariuszami ze świata rzeczywistego i nieznanymi czynnikami, naukowcom udało się opracować innowacyjne rozwiązania, które można zastosować w szeregu zastosowań, w tym w pojazdach autonomicznych i dronach.

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie analizy wideo opartej na sztucznej inteligencji w badaniach zachowania ptaków może potencjalnie usprawnić procesy gromadzenia danych i zwiększyć możliwości w zakresie badań ekologicznych. Projekt ten otworzył nowe możliwości dla zaangażowanych studentów, wzbudzając zainteresowanie karierą w dziedzinie sztucznej inteligencji i zapewniając praktyczne zastosowanie ich wiedzy.

Źródło: University of Alberta