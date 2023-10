Asteroida Didymos i jej księżycowy Dimorphos: nowe spostrzeżenia z obserwacji JWST

By

Misja NASA DART trafiła na pierwsze strony gazet, gdy we wrześniu 2022 roku uderzyła w asteroidę Dimorphos, zmieniając jej okres orbitalny. Astronomowie natychmiast skierowali swoje teleskopy, aby obserwować zdarzenie, nie tylko po to, aby zbadać wpływ asteroidy, ale także aby zebrać cenne spostrzeżenia na potrzeby przyszłych wysiłków w zakresie obrony planetarnej. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) odegrał kluczową rolę w tym przedsięwzięciu, dostarczając cennych danych na temat układu podwójnego planetoid Didymos-Dimorphos.

Nowy artykuł przeddrukowy, napisany pod kierunkiem Andrew Rivkina, kierownika dochodzenia w DART, przedstawia ustalenia z dalszych obserwacji przeprowadzonych za pomocą JWST. Zespół użył dwóch instrumentów na teleskopie, NIRSpec (spektrometr bliskiej podczerwieni) i MIRI (instrument średniej podczerwieni), aby zmierzyć widma Didymosa około dwa miesiące po uderzeniu DART. Jednym z najbardziej znaczących odkryć jest to, że Didymos i Dimorphos mają ten sam skład, należąc do klasy zwykłych chondrytów, czyli meteorytów kamiennych, które stanowią większość meteorytów spadających na Ziemię. Sugeruje to, że misja DART posłużyła jako doskonały model asteroid, które mogą stanowić zagrożenie dla naszej planety.

Nowe obserwacje dodatkowo uzupełniają naszą wiedzę o systemie Didymos. Analizując dane, naukowcy doszli do wniosku, że Didymos i Dimorphos mają podobny skład. Ponadto ustalili, że około 96% strumienia pochodzącego z systemu pochodzi z Didymos ze względu na jego większy rozmiar.

Pomimo wpływu na Dimorphos, badacze nie zaobserwowali podczas obserwacji żadnych zauważalnych zmian w Didymos. Brak dodatkowej jasności lub zanieczyszczeń w systemie Didymos sugeruje, że asteroida w dużej mierze uniknęła uderzenia bez szwanku. Jednakże niektóre intrygujące obserwacje przy użyciu światła spolaryzowanego wskazują na możliwe subtelne zmiany w średniej wielkości cząstek lub współczynniku odbicia Didymosa.

Odkrycia te podkreślają wartość układu Didymos-Dimorphos jako reprezentatywnego modelu do badania i przygotowywania się na potencjalne zagrożenia ze strony asteroid. Dzięki trwającym badaniom i nadchodzącym obserwacjom zaplanowanym na wiosnę 2024 r. naukowcy spodziewają się uzyskać lepszy wgląd w fascynującą dynamikę tego układu podwójnego planetoid.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest misja DART?

Misja DART (Double Asteroid Redirection Test) to misja kierowana przez NASA, której celem jest zbadanie nauki i technologii niezbędnych do zmiany kursu asteroidy zmierzającej w stronę Ziemi. Polega na przekierowaniu statku kosmicznego tak, aby uderzył w księżyc asteroidy i zmierzył wynikające z tego zmiany na jego orbicie.

2. Czym są zwykłe chondryty?

Zwykłe chondryty to rodzaj kamiennych meteorytów, które reprezentują najczęstszy meteoryt spadający na Ziemię. Składają się głównie z minerałów krzemianowych i zawierają małe, okrągłe cząsteczki zwane chondrami, które powstały we wczesnym Układzie Słonecznym.

3. W jaki sposób Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przyczynia się do obserwacji asteroid?

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) jest wyposażony w zaawansowane instrumenty, które pozwalają astronomom na szczegółowe badanie asteroid. Jego możliwości obejmują pomiar widm asteroid, obserwację zmian ich jasności oraz dostarczanie wglądu w ich skład i cechy fizyczne. JWST odgrywa kluczową rolę w pogłębianiu naszej wiedzy o asteroidach i potencjalnym ryzyku związanym z ich wpływem.