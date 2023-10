Badanie wykazało, że aerozole powodują zmiany klimatyczne w Himalajach

By

Niedawne badania przeprowadzone przez Laboratorium Badań Fizycznych (PRL) Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO) w Ahmadabadzie wykazały, że aerozole odgrywają znaczącą rolę w ogrzewaniu Himalajów. Odkrycie to sugeruje, że aerozole nadal będą kluczowym czynnikiem powodującym zmianę klimatu w regionie Płaskowyżu Hindukusz-Himalaje-Tybetański (HKHTP).

Badanie, w którym wykorzystano obserwacje naziemne, dane satelitarne i symulacje modeli, jest pierwszym tego rodzaju badaniem oceniającym wpływ aerozoli na region HKHTP. Region obejmuje osiem krajów Azji Południowej, w tym Afganistan, Pakistan, Indie, Chiny, Bangladesz, Bhutan i Nepal. Charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem, rozkładem opadów, roślinnością i warunkami społeczno-ekonomicznymi.

Według badania same aerozole w połączeniu z gazami cieplarnianymi przyczyniają się do ponad 50% całkowitego ocieplenia w niższych warstwach atmosfery. Skuteczność wymuszania radiacyjnego aerozolu jest szczególnie wysoka na równinie Indo-Gangesu i u podnóża Himalajów. Naukowcy odkryli, że wydajność na tych obszarach jest 2–4 razy wyższa w porównaniu z innymi zanieczyszczonymi miejscami w Azji Południowej i Wschodniej ze względu na większą głębokość optyczną aerozolu i jego absorpcję.

Badania prowadzone pod kierunkiem starszego profesora S. Ramachandrana z PRL-u przeprowadzono we współpracy z Instytutem Badawczym ds. Zrównoważonego Rozwoju w Niemczech. Wyniki opublikowano niedawno w czasopiśmie Science of the Total Environment. Badanie podkreśla potrzebę dokładniejszego przedstawienia właściwości aerozoli, zwłaszcza sadzy i innych aerozoli, w modelach oceny klimatu.

Badanie jest zgodne z raportem Międzynarodowego Centrum Zintegrowanego Rozwoju Gór (ICIMOD) z 2019 r., który ujawnił, że Himalaje Hindukusz ocieplają się w szybszym tempie niż średnia światowa. Konsekwencje tego szybkiego ocieplenia są poważne i obejmują przyspieszone cofanie się lodowców, zmiany w cyklu hydrologicznym i zmianę rozkładu opadów w regionie.

Podsumowując, badania prowadzone przez PRL ilustrują znaczący udział aerozoli w ociepleniu Himalajów. Podkreśla pilną potrzebę rozwiązania problemu ogrzewania wywołanego aerozolami i jego potencjalnych konsekwencji dla regionu HKHTP.

