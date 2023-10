Antybiotyki i wpływ na rafy koralowe

By

W ostatnich latach wpływ antybiotyków na rafy koralowe wzbudził duże zainteresowanie zarówno naukowców, jak i ekologów. Antybiotyki to substancje zabójcze, które są zwykle przepisywane jako leki lub stosowane jako dodatki do pasz u zwierząt gospodarskich w celu pobudzenia wzrostu. Należy jednak pamiętać, że antybiotyki nie działają na wirusy.

Rafy koralowe to tętniące życiem ekosystemy będące domem dla różnorodnych organizmów morskich, w tym koralowców, czyli zwierząt wytwarzających twardy i kamienisty egzoszkielet. Te delikatne ekosystemy są podatne na różne zagrożenia, w tym na zmianę klimatu, która odnosi się do długotrwałych, znaczących zmian w klimacie Ziemi, które mogą wystąpić w sposób naturalny lub w wyniku działalności człowieka.

Badania wykazały, że antybiotyki mogą mieć szkodliwy wpływ na rafy koralowe. Antybiotyki stosowane w medycynie ludzi lub zwierząt mogą przedostawać się do środowiska przez oczyszczalnie ścieków lub ścieki z działalności rolniczej. Może to prowadzić do obecności antybiotyków w otaczającej wodzie, stwarzając ryzyko dla ekosystemów raf koralowych.

Badania wykazały, że narażenie na antybiotyki może zakłócić delikatną równowagę bakterii w rafach koralowych. Bakterie to organizmy jednokomórkowe, które występują niemal wszędzie na Ziemi, także we wnętrzu innych żywych organizmów. Odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia ekosystemów i pomagają w różnych niezbędnych procesach.

Antybiotyki mogą zabijać nie tylko szkodliwe bakterie, ale także pożyteczne. To zakłócenie może mieć dalekosiężne konsekwencje dla raf koralowych, ponieważ bakterie biorą udział w rozkładaniu materii organicznej, obiegu składników odżywczych i obronie przed patogenami. Spadek liczby pożytecznych bakterii może osłabić zdolność raf koralowych do regeneracji po stresorach, takich jak rosnąca temperatura wody.

Oprócz antybiotyków na rafy koralowe mogą mieć również wpływ inne działania człowieka, takie jak uwalnianie chemikaliów do środowiska. Substancje chemiczne to substancje utworzone z dwóch lub więcej atomów, które łączą się w ustalonej proporcji i strukturze. Te chemikalia mogą zmieniać skład wody morskiej, wpływając na wzrost i rozwój koralowców i innych organizmów morskich.

To niefortunne, że rafy koralowe są już zagrożone zmianami klimatycznymi i innymi czynnikami stresogennymi wywołanymi działalnością człowieka. Zrozumienie wpływu antybiotyków i innych substancji chemicznych na te delikatne ekosystemy ma kluczowe znaczenie dla ich ochrony. Wysiłki mające na celu ograniczenie uwalniania antybiotyków do środowiska i promowanie zrównoważonych praktyk są niezbędne dla zachowania zdrowia i różnorodności raf koralowych.

Źródła:

- Światowa Organizacja Zdrowia

– Krajowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna