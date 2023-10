Czy pokruszona skała wulkaniczna może być kluczem do usuwania węgla?

Przełomowe badanie terenowe przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis i Uniwersytetu Cornell ujawniło potencjalne rozwiązanie problemu usuwania węgla. Dodając pokruszoną skałę wulkaniczną do pól uprawnych, naukowcy odkryli sposób na magazynowanie węgla w glebie nawet w obliczu ekstremalnej suszy. To ekscytujące odkrycie opublikowano w czasopiśmie Environmental Research Communications.

Proces leżący u podstaw tej innowacji znany jest jako wietrzenie skał. Kiedy woda deszczowa styka się ze skałą wulkaniczną, wychwytuje dwutlenek węgla z powietrza i skutecznie zatrzymuje go w skale. Zwykle proces ten zachodzi przez miliony lat, przez co jest zbyt powolny, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Jednak rozbijając skałę na drobny pył, naukowcom udało się znacznie przyspieszyć wietrzenie skał.

Z poprzednich badań szacowano, że ta ulepszona wersja wietrzenia skał może zgromadzić oszałamiającą ilość 215 miliardów ton dwutlenku węgla w ciągu najbliższych 75 lat, jeśli zostanie wdrożona na polach uprawnych na całym świecie. Jednak do tej pory technologia ta nie była testowana w szczególnie suchym klimacie.

To niedawne badanie terenowe z powodzeniem wykazało, że pokruszona skała wulkaniczna może rzeczywiście być cennym narzędziem do magazynowania węgla, nawet w warunkach suszy. Konsekwencje tego odkrycia mogą być znaczące, ponieważ zapewnia obiecujący sposób łagodzenia zmiany klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Włączając tę ​​technikę do praktyk rolniczych, rolnicy mogliby potencjalnie przyczynić się do usuwania dwutlenku węgla, kontynuując uprawę swoich roślin.

Ponieważ świat w dalszym ciągu boryka się z pilną potrzebą redukcji emisji dwutlenku węgla, wyniki badania dają nadzieję i inspirację. Dalsze badania i próby terenowe będą niewątpliwie konieczne, ale perspektywa, w której kruszona skała wulkaniczna może odegrać kluczową rolę w łagodzeniu zmiany klimatu, jest ekscytująca i zasługuje na rozważenie.

FAQ

Co to jest wietrzenie skał?

Wietrzenie skał to naturalny proces zachodzący, gdy minerały w skałach reagują z gazami atmosferycznymi, takimi jak dwutlenek węgla, tworząc nowe związki lub rozpuszczając istniejące. Z biegiem czasu proces ten może usunąć dwutlenek węgla z powietrza i zmagazynować go w skałach.

W jaki sposób pokruszona skała wulkaniczna może przyspieszyć wietrzenie skał?

Kruszenie skał wulkanicznych na drobny pył przyspiesza proces wietrzenia skał. Zwiększając powierzchnię cząstek skały, więcej dwutlenku węgla może reagować z minerałami w krótszym czasie, skutecznie blokując węgiel.

Jakie są potencjalne korzyści ze stosowania pokruszonej skały wulkanicznej na polach uprawnych?

Wprowadzając pokruszoną skałę wulkaniczną na pola uprawne, dwutlenek węgla można wychwycić z atmosfery i zmagazynować w glebie. Pomaga to nie tylko złagodzić skutki zmian klimatycznych, ale także poprawia jakość i żyzność gleby. Ponadto rolnicy stosujący tę technikę mogliby potencjalnie przyczynić się do globalnych wysiłków na rzecz usuwania dwutlenku węgla, zachowując jednocześnie wydajność rolnictwa.

Czy pokruszoną skałę wulkaniczną można stosować we wszystkich typach klimatów?

Podczas gdy poprzednie badania koncentrowały się na potencjale pokruszonej skały wulkanicznej w różnych klimatach, w ostatnim badaniu terenowym przetestowano ją konkretnie w klimacie suchym. Wyniki wykazały, że tą metodą nawet w warunkach suszy można z powodzeniem magazynować węgiel w glebie. Jednak konieczne są dalsze badania i testy, aby w pełni zrozumieć jego skuteczność i zastosowanie w różnych klimatach.