Rewolucyjny przełom: DeepMB umożliwia wysokiej jakości obrazowanie optoakustyczne w czasie rzeczywistym

Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie obrazowania medycznego, podejmując długotrwałe wyzwanie, jakim jest szybkie uzyskanie wysokiej jakości obrazów za pomocą wielospektralnej tomografii optoakustycznej (MSOT). MSOT to najnowocześniejsza technologia, która może diagnozować i oceniać różne choroby, takie jak rak piersi i dystrofia mięśniowa. Jednak czasochłonne przetwarzanie wymagane do wygenerowania szczegółowych obrazów ogranicza jego użyteczność kliniczną.

Aby sprostać temu wyzwaniu, badacze opracowali DeepMB, platformę głębokiego uczenia się, która umożliwia obrazowanie optoakustyczne wysokiej jakości w czasie rzeczywistym. DeepMB wypełnia lukę pomiędzy szybkością obrazowania w czasie rzeczywistym a jakością obrazu osiągniętą dzięki rekonstrukcji opartej na modelu. Osiąga to poprzez reprezentowanie rekonstrukcji opartej na modelu przy użyciu głębokiej sieci neuronowej.

Tym, co wyróżnia DeepMB, jest imponująca wydajność. Trenując system na zsyntetyzowanych sygnałach optoakustycznych i naziemnych obrazach utworzonych w drodze rekonstrukcji opartej na modelach, badacze osiągnęli dokładną rekonstrukcję obrazu optoakustycznego w ciągu zaledwie 31 milisekund na obraz. Jest to około 1000 razy szybsze niż najnowocześniejsze algorytmy, przy jednoczesnym praktycznie braku utraty jakości obrazu, co potwierdzają jakościowe i ilościowe oceny zróżnicowanego zbioru danych obrazów in vivo.

Konsekwencje DeepMB są głębokie. Zapewnia lekarzom natychmiastowy dostęp do wysokiej jakości obrazów MSOT, niezależnie od stanu pacjenta czy skanowanego obszaru ciała. Ten przełom otwiera możliwość wielospektralnego obrazowania kontrastowego o wysokiej rozdzielczości za pomocą ręcznej tomografii optoakustycznej, która staje się rutynową częścią praktyki klinicznej. Może zmienić studia medyczne i opiekę nad pacjentami, wyposażając pracowników służby zdrowia w potężne narzędzie umożliwiające stawianie dokładniejszych diagnoz i zapewnianie najwyższej jakości opieki.

Podsumowując, DeepMB stanowi znaczący postęp w obrazowaniu optoakustycznym. Jego wszechstronność wykracza poza MSOT i obejmuje inne metody obrazowania, takie jak USG, RTG i rezonans magnetyczny. W miarę ciągłego rozwoju DeepMB ma potencjał, aby stać się kamieniem węgielnym nowoczesnego obrazowania medycznego, zapewniając wysokiej jakości wyniki z niespotykaną dotąd szybkością i rewolucjonizując tę ​​dziedzinę na lepsze.

