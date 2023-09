Mikroskopia ekspansyjna: zwiększanie rozdzielczości mikroskopów świetlnych

Mikroskopy wykorzystujące szklane soczewki i światło od wieków stanowią podstawę badań laboratoryjnych. Chociaż istnieją urządzenia o większej mocy, takie jak mikroskopy elektronowe, ich wysokie koszty i wymagania konserwacyjne sprawiają, że są one niepraktyczne w większości laboratoriów. W rezultacie mikroskopy konfokalne, które wykorzystują światło i soczewki do powiększania obiektów, są preferowaną opcją dla wielu badaczy. Jednakże mikroskopy te napotykają ograniczenia, jeśli chodzi o rozpoznawanie obiektów bliskich długości fali używanego światła, co prowadzi do zniekształcenia obrazu w wyniku dyfrakcji.

Mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby i wirusy, mieszczą się w tym zakresie wielkości, co stwarza wyzwania dla mikrobiologów i patologów chcących je badać i diagnozować. Aby pokonać te przeszkody, w ciągu ostatnich ośmiu lat pojawiła się technika mikroskopii ekspansyjnej, która umożliwia naukowcom poprawę rozdzielczości konwencjonalnych mikroskopów poprzez zwiększenie rozmiaru obserwowanych drobnoustrojów.

Mikroskopia ekspansyjna wykorzystuje hydrożel polielektrolitowy do ekspandowania próbek. Żele te są bardzo chłonne i pęcznieją po dodaniu wody. Próbki, w tym określone biomolekuły, takie jak białka, są zakotwiczone w tej matrycy żelowej. W miarę pęcznienia żelu próbki rozszerzają się nawet czterokrotnie, eliminując zniekształcenia spowodowane dyfrakcją.

Jednakże mikroskopia ekspansyjna napotyka trudności w zapewnieniu równomiernej ekspansji próbek. Obecność ścian komórkowych wielu drobnoustrojów utrudnia ekspansję, a także wymaga specyficznych etapów zakotwiczenia każdej biocząsteczki, co sprawia, że ​​proces jest pracochłonny i restrykcyjny pod względem typów próbek, które można ekspandować.

W czerwcu 2023 r. zespół badaczy biotechnologicznych pod kierownictwem Yongxina Zhao z Carnegie Mellon University opracował nową platformę mikroskopii ekspansji o nazwie µMagnify. W platformie tej wykorzystano hydrożel, który uniwersalnie wiąże biomolekuły w matrycy żelowej, co skutkuje bardziej równomierną ekspansją próbek i poszerzeniem zakresu obserwowanych organizmów i tkanek. Niemniej jednak nadal istniały dwa wyzwania: problem ściany komórkowej oraz możliwość etykietowania i identyfikowania określonych struktur.

Aby uporać się z problemem ściany komórkowej, naukowcy połączyli obróbkę cieplną z koktajlem enzymów trawiących ścianę komórkową, osiągając pomyślną ekspansję różnych patogenów i zakażonych tkanek, w tym solidnych biofilmów bakteryjnych i grzybiczych.

Drugie wyzwanie polega na znakowaniu białek w celu identyfikacji kluczowych struktur lub białek w obserwowanych komórkach. Etykietowanie fluorescencyjne jest powszechnie stosowane, ale tradycyjnie pozwala na użycie tylko ograniczonej liczby kolorów ze względu na nakładające się długości fal. Jednakże zespół Zhao opracował podejście polegające na płukaniu i powtarzaniu, umożliwiające wielokrotne znakowanie w jednej próbce. W połączeniu z ulepszoną ekspansją obrazu pozwala to na wizualizację wielu interakcji i struktur białek w 3D.

System µMagnify oferuje ekonomiczne i proste rozwiązanie zwiększające moc i wszechstronność istniejących mikroskopów konfokalnych. Przy szacowanym koszcie próbki wynoszącym 10 dolarów amerykańskich laboratoria na całym świecie mogą zastosować tę technikę. W regionach o ograniczonych zasobach, w których występuje duża liczba patogenów drobnoustrojowych, takich jak Afryka Subsaharyjska i Azja Południowo-Wschodnia, system ma ogromny potencjał. Naukowcy opracowali nawet program rzeczywistości wirtualnej o nazwie ExMicroVR do wizualizacji danych, ułatwiający wspólne badania wielu badaczy na tej samej próbie.

(Źródło: Yongxin Zhao i in., Advanced Science)