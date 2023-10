Niesamowite wydarzenie na niebie: obrączkowe zaćmienie Słońca

By

Pierścieniowe zaćmienie Słońca nastąpi 14 października i stworzy zapierający dech w piersiach spektakl dla obserwatorów w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. To niebieskie zjawisko oferuje naukowcom rzadką okazję do zbadania złożonej dynamiki Układu Słonecznego. Peg Luce, pełniąca obowiązki dyrektora Oddziału Heliofizyki w siedzibie NASA, opisuje to jako „podziw i zachwyt na widok pięknego pierścienia zaćmienia ognia”.

Termin „pierścień ognia” odnosi się do pojawiania się obrączkowych zaćmień Słońca. W przeciwieństwie do całkowitych zaćmień Słońca, Księżyc znajduje się w najdalszym punkcie swojej orbity od Ziemi podczas zaćmienia obrączkowego, więc nie może całkowicie zasłonić Słońca. Zamiast tego ogniste światło słońca tworzy pierścień wokół cienia księżyca, tworząc uderzający efekt wizualny.

Pierścieniowe zaćmienie Słońca rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych o godzinie 9:13 czasu PT, zaczynając od wybrzeża Oregonu i przechodząc do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w Teksasie. Będzie widoczny w takich stanach jak Oregon, Nevada, Utah, Nowy Meksyk, Teksas, Kalifornia, Idaho, Kolorado i Arizona. Zaćmienie zakończy się o godzinie 12:03 czasu polskiego.

Po opuszczeniu Stanów Zjednoczonych zaćmienie będzie kontynuować swoją podróż przez Meksyk, Belize, Honduras, Panamę i Kolumbię, zanim osiągnie punkt końcowy u atlantyckich wybrzeży Ameryki Południowej w Natal w Brazylii.

Dla tych, którzy nie będą mogli bezpośrednio być świadkami zaćmienia, NASA zapewni transmisję na żywo z wydarzenia, prezentującą widoki z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych.

Podczas zaćmienia obrączkowego obserwatorzy będą świadkami kilku faz wydarzenia. Początkowo nastąpi częściowe zaćmienie w kształcie półksiężyca, gdy Księżyc zacznie przechodzić przed Słońcem. Około godziny i 20 minut później Księżyc zrówna się bezpośrednio ze Słońcem, tworząc pierścień ognia, znany również jako pierścieniowość. W zależności od lokalizacji obserwatora faza ta będzie trwać od jednej do pięciu minut. Niebo stanie się ciemniejsze, choć nie tak ciemne, jak podczas całkowitego zaćmienia słońca, a zwierzęta mogą wykazywać zachowania typowe dla zmierzchu.

Aby bezpiecznie obserwować zaćmienie obrączkowe, należy używać certyfikowanych okularów zaćmieniowych lub ręcznych obserwatorów Słońca. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne lub urządzenia optyczne, takie jak aparaty fotograficzne, teleskopy czy lornetki, nie zapewniają odpowiedniej ochrony, a mimo to mogą przedostawać się do oczu szkodliwym promieniom słonecznym.

To niebiańskie wydarzenie jest rzadkim zjawiskiem, a następne zaćmienie obrączkowe w tym regionie nastąpi dopiero w 2046 roku. Upewnij się więc, że podjąłeś niezbędne środki ostrożności i bezpiecznie będziesz świadkiem tego oszałamiającego zjawiska.

