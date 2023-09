Naukowcy odkryli gen napędzający wzrost włośników

By

Naukowcy z Washington State University zidentyfikowali gen o nazwie „BUZZ”, który odgrywa kluczową rolę we wzroście włośników roślin. Włośniki korzeniowe, które rozwijają się inaczej niż inne typy komórek roślinnych, są ważne dla pobierania składników odżywczych i wchłaniania wody. Badanie sugeruje również, że gen może mieć wpływ na sposób, w jaki rośliny lokalizują i wykorzystują azotany, istotne źródło azotu dla wzrostu roślin.

Rozwój włośników przebiega w dwóch etapach: określenie losu komórek i wzrost. Komórki naskórka mogą albo stać się typowymi komórkami naskórka, albo różnicować się w komórki włoskowate korzenia. Podczas rozwoju na typowo miąższowych komórkach naskórka tworzy się wybrzuszenie, które później rozciąga się poprzez wzrost końcówki. Gdy wzrost wierzchołka osiągnie stałe tempo, reszta komórek naskórka przestaje rosnąć.

Naukowcy odkryli, że gen BUZZ reguluje zarówno tempo wzrostu korzeni, jak i boczną inicjację korzeni w odpowiedzi na stężenie azotanów w otaczającej glebie. Odkryli, że gen ulega ekspresji na niskim poziomie i nigdy wcześniej nie był udokumentowany, co utrudnia jego znalezienie. Jednakże zrozumienie, w jaki sposób rośliny kontrolują pobieranie azotanów i sygnalizację, ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności wykorzystania azotu w rolnictwie i ogólnego cyklu azotu.

Gen BUZZ pojawia się w odpowiedzi na azotany, mocznik i amoniak, umożliwiając korzeniom lokalizowanie azotu w glebie. Nawet jeśli podaż azotanów jest obfita, utrata genu prowadzi do fenotypu korzeni żerujących. Ta wrażliwa i ściśle regulowana odpowiedź wskazuje na znaczenie genu BUZZ w zdolności rośliny do efektywnego wyszukiwania i wykorzystania azotanów.

Identyfikacja genu w modelowych gatunkach traw, takich jak Brachypodium distachyon, może mieć znaczące implikacje dla produktów rolnych, takich jak pszenica, ryż, kukurydza i jęczmień. Uprawy te są niezbędne dla światowej produkcji żywności, a poprawa ich zdolności do pozyskiwania i wykorzystania azotanów może mieć znaczący wpływ.

Po odkryciu genu BUZZ i jego roli we wzroście włośników i pobieraniu składników odżywczych naukowcy badają obecnie, w jaki sposób rośliny wykorzystują ten gen do modulowania rozwoju azotanów i systemu korzeniowego. Odkrycia dostarczają cennych informacji na temat mechanizmów leżących u podstaw wzrostu roślin i kryją potencjał w zakresie poprawy praktyk rolniczych i zrównoważonego rozwoju.

