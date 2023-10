Kurczenie się Merkurego: świeże spojrzenie na aktywność geologiczną planety

By

Planetolodzy od dawna są świadomi, że Merkury, planeta najbliższa Słońcu, kurczy się na przestrzeni miliardów lat. Nowe badania opublikowane w Nature Geoscience dostarczają świeżego wglądu w trwający skurcz i aktywność geologiczną planety.

Wnętrze Merkurego stopniowo się ochładza, powodując jego kurczenie się. W rezultacie na powierzchni planety powstają „uskoki ciągu”, w wyniku których jeden obszar terenu jest wypychany na sąsiedni teren, podobnie jak zmarszczki powstające na starzejącym się jabłku. Dowodem tego kurczenia się są skarpy, czyli kilometrowe zbocza na powierzchni Merkurego.

Wiek powierzchni Merkurego można określić, licząc gęstość kraterów uderzeniowych. Skarpy, jako że dość starożytne, wskazują, że znajdowały się tam od około 3 miliardów lat. Pozostało jednak pytanie, czy te skarpy są nadal aktywne dzisiaj, czy też przestały się poruszać dawno temu.

Badanie ujawniło, że wiele skarp nadal przemieszczało się w niedawnych czasach geologicznych, mimo że zapoczątkowano je miliardy lat temu. Odkrycia tego dokonano, gdy doktorant. student zauważył małe pęknięcia zwane „grabenami”, które powstają na rozciągniętych górnych powierzchniach niektórych skarp. Te chwytaki sugerują, że skorupa została wygięta podczas naciskania na sąsiedni teren, powodując pękanie powierzchni.

Rowy to stosunkowo niewielkie obiekty, o szerokości mniejszej niż 1 km i głębokości mniejszej niż 100 metrów, co wskazuje, że są młodsze od starożytnych budowli, na których się znajdują. Na podstawie tempa rozmycia spowodowanego przez ogrodnictwo udarowe szacuje się, że wiek większości grabenów wynosi mniej niż 300 milionów lat, co sugeruje niedawny ruch.

W ramach badań zidentyfikowano 48 skarp dużych płatków z potwierdzonymi rowami oraz dodatkowo 244 skarpy z prawdopodobnymi rowami. Odkrycia te zostaną dodatkowo potwierdzone przez system obrazowania misji BepiColombo, wspólnej misji europejsko-japońskiej, która ma znaleźć się na orbicie Merkurego w 2026 roku.

Księżyc, który również doświadczył ochłodzenia i skurczu, dostarcza dodatkowych dowodów na niedawną aktywność geologiczną. Analiza trzęsień księżyca zarejestrowanych przez sejsmometry pozostawione na powierzchni Księżyca podczas misji Apollo pokazuje, że trzęsienia księżyca skupiają się w pobliżu skarp płatkowych. Szczegółowe zdjęcia powierzchni Księżyca z orbity ujawniają ślady pozostawione przez głazy odbijające się od skarpy, co wskazuje na niedawne trzęsienia.

Chociaż misja BepiColombo nie dostarczy danych sejsmicznych, szczegółowe zdjęcia mogą ujawnić ślady głazów, które będą dodatkowym dowodem niedawnych trzęsień na Merkurym. Badania te dostarczają cennych informacji na temat ciągłej aktywności geologicznej i kurczenia się Merkurego, zapewniając naukowcom lepsze zrozumienie ewolucji planety na przestrzeni miliardów lat.

