Aktywność wulkaniczna na półwyspie Kamczatka w Rosji

Na zdjęciu wykonanym przez Operational Land Imager (OLI) na satelicie Landsat 2023 w połowie października 8 r. zaobserwowano erupcje sąsiednich wulkanów na rosyjskim półwyspie Kamczatka. Zdjęcie przedstawia stratowulkan Klyuchevskoy, najwyższy aktywny wulkan w Eurazji, emitujący niewielką pióropusz gazu, pary i popiołu w kierunku północno-wschodnim. Wyraźny stożkowy kształt góry i jej wznoszący się pióropusz rzucają cienie na otaczający śnieg, tworząc wrażenie trójwymiarowości.

Wcześniej, w czerwcu 2023 r., Kamczacki Zespół Reagowania na Erupcję Wulkanu (KVERT) poinformował o rozpoczęciu erupcji Strombolian w Klyuchevskoy. W lipcu na jego południowo-wschodnim zboczu wykryto nowy wypływ lawy. Wulkan nadal doświadczał wybuchowych erupcji, w wyniku których do atmosfery wyrzucane były różne ilości popiołu. Kod koloru lotniczego był czasami podnoszony do pomarańczowego ze względu na emisję popiołu i gazów. Przed wykonaniem zdjęcia aktywność w Klyuchevskoy nasiliła się, wraz ze zwiększonymi wypływami lawy i żarzącymi się materiałami wystrzeliwującymi na wysokość do 300 metrów nad krawędzią krateru.

Inny wulkan, Bezymiany, również wyemitował w tym czasie chmurę wulkaniczną. Jednak rozróżnienie na obrazie jest trudniejsze ze względu na bank chmur. 16 października KVERT zaobserwował wzrost aktywności w Bezymiannym, w tym lawiny gruzu i popiół przenoszony około 70 kilometrów na północny wschód od wulkanu.

Półwysep Kamczatka słynie z aktywności wulkanicznej i jest domem dla ponad 300 wulkanów. Przedstawione na zdjęciu pasmo Klyuchevskaya jest szczególnie podatne na dramaty geologiczne. Zdjęcie astronauty wykonane z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej uchwyciło również oznaki niedawnych erupcji wulkanów Klyuchevskoy i Bezymianny.

Źródło: Zdjęcie z Obserwatorium Ziemi NASA, wykonane przez Wanmei Lianga, na podstawie danych Landsat z US Geological Survey. Historia autorstwa Lindsey Doermann.