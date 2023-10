Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba rejestruje obrazy strumienia strumieniowego na Jowiszu

W lipcu 2022 roku należący do NASA Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) wykorzystał kamerę NIRCam (kamerę bliskiej podczerwieni) do wykonania oszałamiających zdjęć w podczerwieni Jowisza, największej planety Układu Słonecznego. Na tych zdjęciach naukowcy dokonali zdumiewającego odkrycia – strumienia strumieniowego na północnych szerokościach geograficznych, tuż nad równikiem Jowisza i nad wierzchołkami jego chmur. Ten strumień odrzutowy rozciąga się na długości ponad 4,800 kilometrów (3,000 mil) i osiąga prędkość 515 kilometrów na godzinę (320 mil na godzinę), co czyni go ponad dwukrotnie szybszym niż huragan 5. kategorii na Ziemi.

To nieoczekiwane odkrycie zaskoczyło badaczy biorących udział w badaniu. Dr Ricardo Hueso, główny autor i wykładowca na Uniwersytecie Kraju Basków w Hiszpanii, wyraził swoje zdziwienie, stwierdzając, że wcześniej niewyraźne mgły w atmosferze Jowisza wydają się teraz wyraźnymi cechami, które można śledzić wraz z szybkim obrotem planety.

Dużą prędkość strumienia strumieniowego przypisuje się efektowi Coriolisa, który powoduje, że ciała planetarne wirują szybciej na równikach. Podczas gdy Ziemia wiruje na równiku z prędkością około 1,600 kilometrów na godzinę (1,000 mil na godzinę), na równiku Jowisza osiąga prędkość około 43,000 28,273 kilometrów na godzinę (9 50 mil na godzinę). Te ekstremalne prędkości przyczyniają się do okresu rotacji Jowisza na równiku trwającego XNUMX godzin i XNUMX minut i powodują potężne burze wiatrowe w jego masywnych chmurach.

Zespół badawczy oparł się na danych z JWST podczas obserwacji dużych wysokości Jowisza, podczas gdy należący do NASA Kosmiczny Teleskop Hubble'a zapewnił obserwacje mniejszych wysokości. Analizując prędkość wiatru na różnych wysokościach, zwaną uskokiem wiatru, naukowcy ustalili, że prędkość strumienia strumieniowego zmniejsza się wraz ze spadkiem wysokości w atmosferze Jowisza. Kilka mil poniżej prądu strumieniowego zmierzono prędkość wiatru na 362 kilometry na godzinę (225 mil na godzinę) i 402 kilometry na godzinę (250 mil na godzinę).

Stratosfera równikowa Jowisza charakteryzuje się złożonym, ale powtarzalnym układem wiatrów i temperatur. Dr Leigh Fletcher, współautor badania i profesor nauk planetarnych na Uniwersytecie w Leicester, sugeruje, że nowo odkryty strumień odrzutowy może być powiązany z tym wzorcem oscylacji. Przyszłe obserwacje pomogą przetestować tę teorię i rzucić światło na zmienność strumienia strumieniowego w nadchodzących latach.

To nie pierwszy raz, kiedy strumienie strumieniowe zaobserwowano na Jowiszu. Na początku 2010 roku należąca do NASA sonda Cassini wykryła podobną aktywność tuż nad równikiem gazowego giganta, przy szacowanej prędkości 523 kilometrów na godzinę (325 mil na godzinę).

Oprócz prądu strumieniowego zdjęcia wykonane przez JWST ukazały także słabe pierścienie Jowisza, jego północną i południową zorzę polarną oraz dwa mniejsze księżyce, Amaltheę i Adrasteę. Pierścienie Jowisza zostały po raz pierwszy odkryte przez należącą do NASA sondę kosmiczną Voyager 1 w 1979 roku i przypuszcza się, że powstały w wyniku uderzeń meteoroidów w jeden z księżyców Jowisza. Podobnie jak Ziemia, masywne pole magnetyczne Jowisza generuje zorze polarne, które są 20,000 1892 razy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi. Księżyce Amalthea i Adrastea odkryto odpowiednio w 1979 i XNUMX roku i krążą po orbicie Io, jednego z księżyców galileuszowych Jowisza.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie w nadchodzących latach nadal odkrywać nowe informacje na temat fascynujących cech Jowisza. Naukowcy z niecierpliwością oczekują przyszłych odkryć, które przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy o tym gazowym olbrzymie.

Źródła:

– Badanie opublikowane w Nature Astronomy

– Uniwersytet Kraju Basków

– Uniwersytet w Leicester