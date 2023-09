Astronauta Frank Rubio bije rekord najdłuższej podróży kosmicznej Amerykanina

By

Pochodzący z Miami astronauta Frank Rubio wkrótce osiągnie kamień milowy, stając się amerykańskim astronautą odbywającym najdłuższą podróż kosmiczną w historii. Po ukończeniu programu astronautów NASA w 2019 r. Rubio wyruszył w swoją pierwszą podróż kosmiczną 21 września 2022 r. Do czwartku spędzi w kosmosie niezwykłe 371 dni, co pobiło poprzedni rekord Marka Vande Hei wynoszący 355 dni . Wyprawa Rubio była mieszanką wyzwań i nagród, pełnych emocji chwil i wielkich osiągnięć zawodowych.

W wywiadzie udzielonym Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Rubio wyraził wdzięczność za reprezentowanie swojego biura i zespołu w tej monumentalnej misji. Przyznał się do trudności tej podróży, ale także podkreślił spełnienie i zaszczyt, jakie mu przyniosła. Pierwotnie Rubio przewidywał sześciomiesięczną misję, ale z powodu wycieku płynu chłodzącego w statku kosmicznym, na którym znajdował się, normalny powrót na Ziemię stał się niemożliwy. W rezultacie rosyjska agencja kosmiczna wysłała statek kosmiczny bez załogi, aby odzyskać Rubio i dwóch kosmonautów, z którymi dzieli stację kosmiczną.

Podczas misji Rubio korzystał z różnych mechanizmów radzenia sobie, w tym utrzymywania pozytywnego nastawienia, utrzymywania kontaktu z bliskimi w domu i polegania na wsparciu swojego zespołu. Pomimo stojących przed tobą wyzwań Rubio wierzy, że kiedy zaangażowasz się w misję i przejdziesz intensywne dwa lata szkolenia, zwycięży poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Zanim został astronautą, Rubio służył jako podpułkownik armii amerykańskiej i zdobył cenne doświadczenie jako żołnierz bojowy i pilot. Dodatkowo posiada stopień doktora medycyny oraz uprawnienia lekarza rodzinnego i chirurga pokładowego.

Patrząc w przyszłość na swój powrót na Ziemię, Rubio przyznał, że ponowne przystosowanie się jego ciała do grawitacji zajmie trochę czasu. Powrót do normalnej sprawności ruchowej i wygodne noszenie ciężaru może zająć mu od dwóch do sześciu miesięcy.

Najbardziej wyczekiwane chwile Rubio po powrocie krążą wokół ponownego spotkania z rodziną, cieszenia się spokojem na swoim podwórku i delektowania się świeżą sałatką. Jego niezwykła podróż stanowi inspirację dla przyszłych podróżników kosmicznych i podkreśla poświęcenie i poświęcenia astronautów na rzecz postępu nauki i eksploracji.

