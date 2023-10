Nowe odkrycia odkrywają tajemnicę trwającą dziesięciolecia: sprawca śmierci sosny

By

Sosny w prowincji Western Cape w Republice Południowej Afryki cierpią na tajemniczą chorobę korzeni od ponad czterdziestu lat. Początkowo badacze wskazali palcem na infekującą korzenie Phytophthora cinnamomi, patogen znany z wyrządzania szkód niezliczonym gatunkom roślin. Jednak dalsze badania wykazały, że prawdziwym winowajcą był grzyb Leptographium serpens, przenoszony przez owady i nieznany wcześniej w Republice Południowej Afryki.

Pomimo wątpliwości co do zdolności L. serpens do wywoływania choroby, badacze kontynuowali poszukiwania odpowiedzi. Przechowując próbki porażonych drzew z lat 1980. XX wieku, mieli nadzieję, że postęp technologiczny pewnego dnia zapewni przełom. Ten dzień nadszedł w 2023 r., kiedy technologia sekwencjonowania DNA pozwoliła mikologom molekularnym zidentyfikować prawdziwego winowajcę śmierci sosny: Rhizina undulata.

R. undulata, znany również jako „grzyb kawowy”, jest znany z powodowania chorób i śmierci drzew w Europie. Co ciekawe, grzyb ten aktywuje się pod wpływem intensywnego ciepła, np. pożarów wywołanych przez obozowiczów parzących kawę w lesie. W Republice Południowej Afryki R. undulata jest powszechnie spotykana po pożarach lasów lub podczas wycinania drzew z plantacji.

Czynnik aktywujący R. undulata na plantacjach Western Cape pozostaje tajemnicą. Naukowcy spekulują jednak, że rolę mogła odegrać piaszczysta i kwaśna gleba, na której posadzono drzewa. Wykazano, że kwaśna gleba sprzyja wzrostowi R. undulata w warunkach laboratoryjnych. Grzyb mógł również aktywować ciepło promieniujące ze skał kwarcowych występujących w tym regionie.

Identyfikacja R. undulata jako prawdziwego winowajcy nie tylko rozwiązuje trwającą od kilkudziesięciu lat zagadkę, ale także dostarcza cennych danych do zrozumienia biologii grzyba. Wiedza ta może zaowocować w przyszłości lepszymi strategiami kontroli, szczególnie na innych plantacjach sosny w Republice Południowej Afryki.

Badanie to podkreśla znaczenie badań naukowych pacjentów i ciągłego rozwoju zaawansowanych technik. Podkreśla również potrzebę zachowania różnorodnych kultur grzybów przez dłuższy czas, ponieważ mogą one dostarczyć bezcennych spostrzeżeń i przyczynić się do badań drobnoustrojów wykraczających poza tradycyjne opisy gatunków.

